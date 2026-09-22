Одессу затянул черный дым. Что произошло и какое качество воздуха (фото и видео)

По предварительным данным, после обстрела горят склады

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В Одессе ухудшилось качество воздуха из-за удара России по Одесскому району. Возник пожар, черный дым затянул областной центр.

Об этом рассказал глава Одесской МВА Сергей Лысак. Для ликвидации последствий российских обстрелов были привлечены все соответствующие службы. Специалисты производят замеры качества атмосферного воздуха.

В сети пишут, что РФ атаковала распределительный центр "Сильпо". Также рассказывают, что после атаки в Усатово (село под Одессой) возник масштабный пожар, горят склады, вероятно, "Новой почты". Дым виден из города. Публикуют фото и видео дыма, затянувшего Одессу.

В небо поднимается столб дыма. Фото: Суспільне Одеса

Задым значительное. Фото: Суспільне Одеса

Ветер несет дым в сторону Одессы. Фото: Суспільне Одеса

Дым продолжает валить. Фото: Суспільне Одеса

В то же время сайт по отслеживанию качества атмосферного воздуха SaveEcoBot по состоянию на 9 часов утра 22 сентября не фиксирует превышенных показателей главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона. По данным анализа, он составляет 23 AQI PM2.5 – хороший уровень загрязнения атмосферного воздуха.

В ночь на 22 сентября Россия нанесла комбинированный удар по Украине

Минувшей ночью враг атаковал нашу страну баллистикой, крылатыми ракетами "Калибр", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и реактивными дронами. Под ударами были Киев, Днепр, Кривой Рог, Одесчина, Запорожье и другие населенные пункты.

Есть разрушения жилых домов и других построек. В Киеве пострадали три человека. В Днепре РФ ударила по предприятию, известно уже о четырех погибших.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 17 сентября Россия ударила по Одессе и частично разрушила жилой комплекс "Корфа", расположенный в Приморском районе. Это совершенно новый ЖК, который ввели в эксплуатацию не более 5 лет назад, а теперь в нем дыра посредине от прилета и десяток уничтоженных квартир.