Лісовий хижак ніжився під вентилятором на дивані та насмішив мережу (відео)

Користувачі назвали тварину милим

У Рівному власник лисеня на прізвисько Фоксик показав, як домашній улюбленець проводить час у літню спеку. Влаштувавшись на хазяйському дивані, він зручно розташувався прямо навпроти вентилятора.

Кумедне відео було опубліковано в одному з місцевих пабліків у Telegram, зібравши багато реакцій. У коментарях користувачі назвали тварину милою.

"Мені здається, він не йде в ліс, бо там вентилятора немає. Він би, може, вже й пішов би", — жартує господар лисеня.

На кадрах можна помітити, що лис важко дихає. Такий спосіб ці тварини використовують для охолодження, так само як і собаки.

До речі, в природі лисиці уникають прямих сонячних променів, і в спеку воліють відпочивати в прохолодних місцях. Вони ведуть в основному нічний спосіб життя і виходять на полювання, коли сонце не припікає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Рівному помітили лисицю біля обласної лікарні. Тварина настільки освоїлася, що спокійно переходила дорогу прямо перед автомобілями, ніби йшла на планову консультацію. При цьому деякі користувачі мережі стурбувалися його поведінкою.