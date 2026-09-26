Не викидайте чеки з "АТБ": яке приховане послання зекономить вам гроші

Акція присвячена дню народження мережі

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В "АТБ" можна отримати несподіваний бонус під час покупок. Мережа розігрує щасливі чеки з сертифікатом на 1 тисячу гривень.

Про це розповіла користувачка під ніком ivanna_i_g_o_r_i_v_n_a в соціальній мережі Threads. За її словами, це стало приємною несподіванкою.

Жінка показала чек на воду, яку вона купила в "АТБ". В кінці чека було вказано, що він щасливий і жінка виграла сертифікат на покупки в мережі на 1000 гривень.

"А ви забираєте чеки з @atb.market.official, дякую АТБ хоч щось я колись виграла", — написала клієнтка "АТБ".

Щасливий чек жінки

Вона додала, що така акція розповсюджується і на електронні чеки. Їх можна побачити в додатку мережі.

"У кого електроні чеки, в додатку теж", — написала вона.

Виграшний чек можна знайти і в додатку АТБ

Що пишуть в мережі

Користувачі з недовірою сприйняли такі новини. Дехто вважає, що це фотошоп і чек з виграшем не справжній.

"Фотошоп";

"Розрахунок на те що, ніхто не побачить";

"То сьогодні в них така акція з нагоди Дня народження АТБ)";

"Аааа, тепер хоч зрозуміло";

"Таке собі. Скупилася на 1600 і нічого";

Коментарі користувачів

"Я так зрозуміла воно випадково випадає";

"Супер! Сьогодні Ваш день!";

"Вітааааю";

"Зараз піду з малою в АТБ, знаючи з реклами в додатку, що сьогодні щасливі чеки", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

Раніше "Телеграф" розповідав, чому покупці залишаються без обіцяних знижок в "АТБ".