Не викидайте чеки з "АТБ": яке приховане послання зекономить вам гроші
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Акція присвячена дню народження мережі
В "АТБ" можна отримати несподіваний бонус під час покупок. Мережа розігрує щасливі чеки з сертифікатом на 1 тисячу гривень.
Про це розповіла користувачка під ніком ivanna_i_g_o_r_i_v_n_a в соціальній мережі Threads. За її словами, це стало приємною несподіванкою.
Жінка показала чек на воду, яку вона купила в "АТБ". В кінці чека було вказано, що він щасливий і жінка виграла сертифікат на покупки в мережі на 1000 гривень.
"А ви забираєте чеки з @atb.market.official, дякую АТБ хоч щось я колись виграла", — написала клієнтка "АТБ".
Вона додала, що така акція розповсюджується і на електронні чеки. Їх можна побачити в додатку мережі.
"У кого електроні чеки, в додатку теж", — написала вона.
Що пишуть в мережі
Користувачі з недовірою сприйняли такі новини. Дехто вважає, що це фотошоп і чек з виграшем не справжній.
"Фотошоп";
"Розрахунок на те що, ніхто не побачить";
"То сьогодні в них така акція з нагоди Дня народження АТБ)";
"Аааа, тепер хоч зрозуміло";
"Таке собі. Скупилася на 1600 і нічого";
"Я так зрозуміла воно випадково випадає";
"Супер! Сьогодні Ваш день!";
"Вітааааю";
"Зараз піду з малою в АТБ, знаючи з реклами в додатку, що сьогодні щасливі чеки", — пишуть в коментарях.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому покупці залишаються без обіцяних знижок в "АТБ".