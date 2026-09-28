Не те, що ви подумали: звідки взялася незвична назва села Гнідин

Є дві версії походження назви

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Назва села Гнідин має кілька версій походження, і жодна з них не є остаточно підтвердженою. Одну з них пов’язують із ремеслом перших поселенців, а іншу — з рослиною, яка росла в цій місцевості.

За однією з версій, назва могла з’явитися від заняття місцевих жителів. Імовірно, перші поселенці виготовляли дерев’яні дуги, а вислів "гне дуги" згодом міг перетворитися на "Гнедуг", а потім — на "Гнідин", як написали на сторінці boryspilchany в Instagram.

Є й інше пояснення. Назву могли пов’язати з рослиною гнидицею, яку також називали шолудивником. У давнину її використовували для приготування відвару, яким позбавляли свійських тварин комах-паразитів.

Ще одна версія пов’язує Гнідин із рослиною гнидник, відомою сьогодні як грицики. Вважається, що колись цією рослиною була багата місцевість навколо села, тому її назва могла закріпитися і за самим поселенням.

Коротка історія села

Історія Гнідина налічує не одне століття. Перші згадки про село зустрічаються в давніх документах Києво-Печерської лаври та датуються приблизно 1545 роком. Тоді населений пункт називали "Гнідин над Дніпром".

Село розташоване неподалік річки Дніпра, а поруч є соснові ліси, луки та невеликі озера. Цікаво, що в околицях археологи знаходили рештки мамонтів, а також сліди поселень трипільської, дніпро-донецької та зарубинецької культур.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як нині виглядає одна з найбільших усипальниць України, купол якої заріс деревами.