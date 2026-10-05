В Україні є своя "Coca-Cola Zero": як вона виглядає та чому пересварила людей (фото)

Нові смаки з'явилися у продажу у серпні та вже мають прихильників та критиків

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Українці обговорюють українську "Колу" від виробника легендарного напою "Живчик". Навколо "Кола Вишня" розгорілися справжні дебати — оцінки практично протилежні.

Позитивними враженнями від "Живчик Кола Вишня" виробництва ПрАТ "Оболонь" поділилася користувачка соцмережі Threads. Їй дуже сподобався напій, особливою перевагою вона назвала те, що він є низькокалорійним (1 калорія на 100 мл) та не містить доданого цукру. На її думку, смак вишневої "Коли" від виробника "Живчика" дуже схожий на Coca-Cola CHERRY.

Кола малина та Кола вишня від "Живчика". Фото: Threads

"Друзі, це рознос!! Смак тупо 1 в 1 "Кола чері" і 1 калорія на 100 мл", — пише дівчина.

Деякі коментатори підтримали її захват. Комусь українська "Кола вишня" навіть смачніша за оригінальну Coca-Cola. Ось деякі схвальні коментарі:

Не один в один, але смачно

Топ, тільки практично ніде не знайдеш.

Мені смачніший ніж кола зеро. Тому я його стараюсь зараз брати, якщо є

Однак напій сподобався не всім. Велика частина коментарів — негативні. Багато хто різко критикує смак "Живчика Кола Вишня" від "Оболоні".

Це прям жахливий напій

Перший ковток норм, а далі…

Помиї

Пробував, дика фігня, більш ніколи не візьму

Воно жахливе на смак. Довелося викинути

"Живчик Кола Вишня" від "Оболонь" — це новий безалкогольний сильногазований напій зі смаком кола та вишні без доданого цукру. Він містить концентрований яблучний сік (вміст соку в готовому напої — 1%) та підсолоджувачі замість цукру.

Варто зазначити, що українські любителі Coca-Cola зіткнулися з нестачею напою. Через російський удар по виробничих обʼєктах компанії Coca-Cola на Київщині у вересні, напій почав стрімко зникати з прилавків українських магазинів, виник ажіотаж.

Проте, як розповідав "Телеграф", в "АТБ" знайшли вихід. Мережа уклала контракт на постачання "Кока-Кола" з Румунії.