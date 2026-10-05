В Украине есть своя "Coca-Cola Zero": как она выглядит и почему перессорила людей (фото)

Новые вкусы появились в продаже в августе и уже имеют поклонников и критиков

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Украинцы обсуждают украинскую "Колу" от производителя легендарного напитка "Живчик". Вокруг "Кола Вишня" разгорелись настоящие дебаты — оценки практически противоположные.

Положительными впечатлениями от "Живчик Кола Вишня" производства ЧАО "Оболонь" поделилась пользовательница соцсети Threads. Ей очень понравился напиток, особым преимуществом она назвала то, что он низкокалорийный (1 калория на 100 мл) и не содержит добавленного сахара. По ее мнению, вкус вишневой "Колы" от производителя "Живчика" очень похож на Coca-Cola CHERRY.

Кола малина и Кола вишня от "Живчик". Фото: Threads

"Друзья, это разнос!! Вкус тупо 1 в 1 "Кола чери" и 1 калория на 100 мл", — пишет девушка.

Некоторые комментаторы поддержали ее восторг. Кому-то украинская "Кола вишня" даже вкуснее оригинальной Coca-Cola. Вот некоторые одобрительные комментарии:

Не один в один, но вкусно

Топ, только практически нигде не найдешь

Мне вкуснее колы зеро. Поэтому я его стараюсь сейчас брать, если есть

Однако напиток понравился не всем. Большая часть комментариев – отрицательные. Многие резко критикуют вкус "Живчика Кола Вишня" от "Оболони".

Это прямо ужасный напиток

Первый глоток норм, а дальше…

Помои

Пробовал, дикая фигня, больше никогда не возьму

Оно ужасное по вкусу. Пришлось выбросить

"Живчик Кола Вишня" от "Оболонь" — это новый безалкогольный сильногазированный напиток со вкусом колы и вишни без добавленного сахара. Он содержит концентрированный яблочный сок (содержание сока в готовом напитке — 1%) и подсластители вместо сахара.

Стоит отметить, что украинские любители Coca-Cola столкнулись с нехваткой напитка. Из-за российского удара по производственным объектам компании Coca-Cola в Киевской области в сентябре, напиток начал стремительно исчезать с прилавков украинских магазинов, возник ажиотаж.

Однако, как рассказывал Телеграф, в "АТБ" нашли выход. Сеть заключила контракт на поставку "Кока-Кола" из Румынии.