Готовиться к графикам? Что будет с водой в Киеве, если света почти не будет

Сейчас воду временно выключают не из-за нехватки электричества

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Даже при почти полном блэкауте насосные станции в Киеве смогут работать от генераторов, но не круглосуточно. Если же электричество в домах будет хотя бы 4–8 часов в день, тогда удастся запитать насосные станции.

Об этом предприниматель и вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира рассказал в эксклюзивном комментарии "Телеграфу": "Без воды и канализации? Почему худший сценарий для Киева считают маловероятным".

"Только если будет почти полный блэкаут. Если в квартире есть электричество хотя бы четыре-восемь часов в день, насосные станции, скорее всего, запитают как инфраструктуру первой необходимости", — отмечает Шира.

Артем Шира

По его словам, при почти полном блэкауте станции будут работать на генераторах несколько часов в сутки.

"То есть с водой проблем нет, есть проблема с электричеством", — подчеркивает эксперт.

О нынешних перебоях с водой Шира говорит отдельно. Он объясняет, что сейчас воду временно выключают не из-за нехватки электричества.

"А потому, что выбили подстанцию, питающую насосы. Потом ее восстанавливают, и все работает", — подытожил собеседник.

Будет ли вода во время блэкаута. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Как сообщал "Телеграф", резервные генераторы для 13 насосных станций в разных районах Киева поступят только к концу отопительного сезона о резервных генераторах . По оценке эксперта Ширы, если электричество в домах будет хотя бы четыре-восемь часов в сутки, насосные станции, вероятно, смогут обеспечить водой объекты критической инфраструктуры. С канализацией ситуация устойчивее: все около 30 канализационных насосных станций Киева имеют резервные источники питания и запасы дизельного топлива. Поэтому полный отказ канализации считают практически невозможным, хотя локальные временные перебои исключать нельзя.