Чи варто переїжджати з Києва до Хмельницького на зиму: ціна оренди та чи можна тут знайти спокій

Чекати на абсолютну тишу тут не варто

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Переїзд із Києва до Хмельницького може видатися непростим. Місто знаходиться в понад 330 кілометрах західніше, проте все одно потерпає від російських атак, хоч і менше, ніж Київ.

Якщо обирати переїзд в цей обласний центр, варто врахувати – місто невелике, усього приблизно 270 тисяч осіб, тож можливостей працевлаштуватися, зручностей та іншого тут менше, ніж у столиці. Розбираємося, скільки коштує оренда, які умови життя в місті та якою є безпекова ситуація.

Автомобільний маршрут із Києва до Хмельницького становить 332 км

Скільки коштує оренда квартири в Хмельницькому

В оголошеннях за вересень і жовтень 2026 року найдешевші квартири здають за 5–8 тисяч гривень на місяць. За 5 тисяч пропонують кімнату в сімейному гуртожитку площею 25 м², з кухнею на чотири квартири, за 6-8 тисяч вже можна орендувати і однокімнатну квартиру, та це не будуть розкішні умови – часто такі квартири потребують косметичного ремонту, а також не мають деякої техніки. Більш задовільне за умовами житло стартує від 9 тисяч гривень за однокімнатну.

Потрібно врахувати й комісію рієлтора. За довгострокову оренду нерухомості в Хмельницькому вона найчастіше становить 100% місячної вартості оренди. Тож під час заселення можуть знадобитися кошти не тільки на перший місяць проживання, а на останній та заставу. Якщо жити з дітьми чи тваринами, вона може становити 100% від вартості одного місяця оренди. Тож навіть при винайманні недорогої квартири, на руках потрібно мати вчетверо більшу суму.

Найдешевші квартири в Хмельницькому

Оренда будинків: на ринку є "времянки"

На ОЛХ можна знайти чимало оголошень про оренду "времянок". Це невеликі будинки, по суті – літні кухні на одну-дві кімнати. Винайняти таку можна за 4,5 - 5 тисяч гривень, часто беруть з тваринами. Також є недорогі пропозиції будинків в дачних кооперативах. Ціни різні, залежно від умов. Варто одразу дізнаватись, як відбувається опалення – є варіанти із пічним та електричним опаленням, як може стати проблемою при тривалих відключеннях світла.

Що ж до повноцінних будинків, то тут ціна стартує від 15 000 за будинок на дві кімнати, якщо ж це більша площа, доведеться викласти близько 20-25 тисяч, наприклад, будинок площею 200 м² на Ружичній (околиця Хмельницького) пропонують за 25 тисяч.

Найдешевші будинки в Хмельницькому

Компактне місто з обмеженнями

Хмельницький компактніший за Київ: тут немає столичних відстаней і заторів, а для поїздок варто відзначити тролейбуси, які тут вельми примітні.

Хмельницький має зручну мережу тролейбусів

Попри наявність пляжу, зелених зон та розвиненої міської інфраструктури, є й проблеми – вибір високооплачуваної роботи обмежений, є проблеми з паркуванням тощо.

Укриття та російські атаки на область

У Хмельницькій територіальній громаді є 69 захисних споруд: 65 сховищ і чотири протирадіаційні укриття. Для мешканців також є 572 найпростіші укриття в підвалах житлових будинків, організацій і закладів. При переїзді та виборі місця проживання варто звернути увагу – укриття є не усюди.

Російські війська регулярно обстрілюють Хмельницький і область, переважно ударними безпілотниками типу Shahed та ракетами. Тривоги можуть тривати годинами. У вересні російський дрон влучив в багатоповерхівку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що варто знати, плануючи переїзд з Києва в Житомир. Це місто знаходиться значно ближче до столиці.