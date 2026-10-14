Ці працівники з відстрочкою можуть стати невигідними для бізнесу: які зміни в бронюванні можливі

Нардепи попереджають про ризик

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Запропонований перегляд правил бронювання може ускладнити офіційне працевлаштування людей із особистим відстроченням. Нардеп Олександр Федієнко попередив, що якщо їх виключать із бази для розрахунку квоти, роботодавцям стане менш вигідно тримати таких співробітників у штаті.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Не можна заганяти інженерів у окопи — чи виграє мобілізація від нових правил бронювання".

За словами народного депутата Ярослава Железняка, норму про невключення цих працівників у розрахунок нібито прибрали з проекту змін.

Як особисте відстрочення впливає на квоту підприємства

Зміни стосуються ухвали Кабінету міністрів №76, яка регулює бронювання. Більшість критично важливих підприємств пропонували зберегти квоту в 50%, але скоротити основу її розрахунку. З неї хотіли виключити військовозобов’язаних із відстрочкою з особистих підстав – наприклад, багатодітних батьків, опікунів та студентів.

Це видно з прикладу підприємства, де працюють 100 військовозобов’язаних, 20 з яких мають особисте відстрочення. Якщо рахувати квоту від загальної кількості працівників, підприємство зможе забронювати 50 осіб. Якщо ж виключити цих 20 співробітників, база становитиме 80 осіб, а забронювати можна буде лише 40 осіб.

При такому розрахунку співробітник з особистим відстроченням не збільшує кількість колег, яких підприємство має право забронювати. За оцінкою Федієнка, це створює небезпечний стимул для формування штату.

Чому роботодавці можуть переглянути кадрові рішення

"Виникає потенційно небезпечна логіка: працівник із власною відстрочкою не збільшує квоту підприємства; його присутність у штаті не допомагає забронювати інших; роботодавець, який прагне зберегти максимальну кількість заброньованих працівників, може почати розглядати таких людей як невигідних для штатної структури", – зазначив Олександр Федієнко.

Питання, кого залишити в штаті і як оформити зайнятість. Прагнення зберегти більше заброньованих співробітників може спонукати роботодавців звільнити людей з особистою відстрочкою або перевести їх на неофіційну роботу. Якщо бізнесу важко знайти заміну хорошому спеціалісту, другий варіант дозволить зберегти його працю, але вивести зайнятість із офіційного обліку.

"Бізнес буде змушений неофіційно брати на роботу ухилянтів і СЗЧ. Але не будуть їх брати в штат і платити податки. Але хтось же повинен буде працювати, тому місце порожнім не залишиться. І це стимулюватиме розвиток "тіньової" економіки", — заявила народний депутат, член комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер.

За оцінкою Буймістер, посилення правил бронювання підвищує ризик відходу зайнятості в тінь. Роботодавці шукатимуть людей на вільні місця без офіційного оформлення, а бюджет недоотримає податки з їхньої праці.

Що змінилося у проекті правил бронювання

За словами Ярослава Железняка, Кабмін ухвалив проект змін увечері 13 жовтня. Депутат повідомив, що норму про виключення працівників із особистим відстроченням із загальної бази розрахунку квоти нібито прибрали. Поправка стосується кадрового ризику, про який говорив Федієнко: він пов’язаний із пропозицією не враховувати таких співробітників щодо доступної кількості бронювань.

Інші пропозиції передбачають зниження квоти для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики із 100% до 85%, а для комунальних підприємств – з 75% до 60%. За інформацією Железняка, відсотки для оборонних підприємств та енергетиків ще обговорюватимуть до 18 жовтня. Європейська бізнес-асоціація закликала уряд обговорити нові правила з бізнесом.

"Бронювання, навпаки, має бути доступнішим. Як економіка виживе без людей? Зрозуміло, що в дискусії "війна чи економіка" завжди перемагає війна, але війни та оборони без функціонуючої економіки теж бути не може", – сказав заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексій Мовчан.

Зміни у проекті правил бронювання. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ