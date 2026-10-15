Льгот на посылки из Китая больше не будет? Как это отразится на украинцах

Налог будут начислять даже на дешёвые товары

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Верховная Рада поддержала законопроекты, которые отменяют освобождение от НДС для зарубежных покупок стоимостью до €150. Товары с иностранных маркетплейсов, в том числе AliExpress и Temu, предлагают облагать налогом независимо от цены.

Что изменится при покупке на китайском сайте

Сейчас международные посылки стоимостью до €150 освобождены от НДС. Новый порядок отменяет этот порог для интернет-покупок: налог будут начислять и на недорогой чехол для телефона, и на крупный заказ. Для покупателей это означает дополнительные расходы, если маркетплейс полностью включит НДС в итоговую цену товара.

По заказам до €150 налог будет рассчитывать и уплачивать платформа. Покупатель внесёт его в составе стоимости заказа, а маркетплейс перечислит деньги в бюджет. Отдельно оформлять уплату НДС при получении посылки не придётся.

Что изменится при покупке на китайском сайте. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Сколько будет стоить чехол за 430 гривен

Допустим, чехол на AliExpress стоит 430 грн без налога. При ставке НДС 20% налог составит 86 грн, а итоговая сумма – 516 грн. Расчёт предполагает, что исходная цена товара не изменится, а платформа полностью добавит налог к сумме, которую платит покупатель.

Сколько будет стоить чехол за 430 гривен. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

По тому же принципу заказ на 1 000 грн обойдётся в 1 200 грн, на 2 000 грн – в 2 400 грн, а покупка за 4 000 грн подорожает до 4 800 грн. Во всех этих примерах дополнительные расходы составляют пятую часть цены до налогообложения. Итоговая сумма будет зависеть от того, как продавец и платформа учтут НДС в цене.

Расчёт НДС при ставке 20%. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Какие посылки останутся без НДС и когда ждать изменений

Освобождение от налога сохранят для некоммерческих отправлений стоимостью до €45. Речь идёт о бесплатных посылках от одного физического лица другому для личного или семейного использования. Характер, количество и регулярность отправлений не должны указывать на коммерческую цель.

Например, подарок стоимостью €30, который подруга бесплатно прислала из Китая, подпадает под этот порядок. Покупка за те же €30 на AliExpress под льготу для подарков не подпадает: это оплаченный товар из интернет-магазина.

Какие посылки останутся без НДС и когда ждать изменений. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Новые правила планируют запустить не ранее 1 июля 2027 года. Такой срок назвал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк. 16 сентября законопроект №16051-1 о налогообложении покупок через иностранные маркетплейсы поддержали в первом чтении 273 депутата.

Как сообщал "Телеграф", если прибавить 20% к цене товара на Temu, он, согласно приведённому сравнению, всё равно может стоить дешевле аналогичного товара в украинском магазине. Это показывает, что возможное начисление НДС увеличит цену покупки на AliExpress и Temu, но не позволяет заключить, что после этого товар обязательно окажется дороже местного аналога. При этом отмена освобождения посылок стоимостью до 150 евро от налогообложения названа условием предоставления Украине третьего транша программы МВФ объёмом около 0,7 млрд.