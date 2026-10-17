Обережно, НЛО? В Одесі здивували незвичайним дорожнім знаком (відео)

Причина появи нестандартного малюнка поки що невідома

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На вулиці Софіївській в Одесі помітили незвичайний знак дорожнього руху. Замість звичного силуету пішохода на ньому зображено зеленого інопланетянина, що крокує смугами "зебри". Над ним намальована літаюча тарілка.

Знак зберігає звичайну форму та основні елементи покажчика пішохідного переходу, але виділяється на тлі стандартних міських знаків. На синьому полі розміщено білий трикутник, усередині якого – зелена постать з витягнутими руками та ногами. Над головою інопланетянина видно літаючу тарілку, що направила вниз світлий промінь. Праворуч на блакитному тлі помітний яскравий зелений прямокутник.

Знак закріплений на стовпі під вказівником "Поступіться дорогою". Поруч знаходиться звичайний пішохідний перехід. Під час зйомки "зеброю" йшла людина — на фотографії одночасно видно незвичайний покажчик і його звичне призначення. За розташуванням знака зрозуміло, що він позначає пішохідний перехід.

Чому замість традиційного силуету людини на знаку з’явився інопланетянин і хто вигадав такий малюнок, невідомо. Немає й інформації про те, чи погодили зображення офіційно, чи це декоративне рішення.

Незвичайний знак виділяється серед стандартної міської інфраструктури та може привернути увагу перехожих. Однак, без додаткових відомостей не можна стверджувати, що малюнок пов’язаний з міською ініціативою або спеціальною акцією.

Як повідомляв "Телеграф", 6 червня 2023 року на перехресті Європейської та Ланжеронівської вулиць в Одесі запрацював діагональний пішохідний перехід. Автомобілі зупиняються з усіх напрямків, тому пішоходи можуть перетинати дорогу по діагоналі. Цей приклад показує: офіційне значення дорожнього об’єкта залежить від його функції організації руху. Але він не пояснює, навіщо на Софіївській в Одесі встановили знак із інопланетянином. Немає відомостей про те, чи погодили це зображення офіційно.