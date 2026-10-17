Осторожно, НЛО? В Одессе удивили необычным дорожным знаком (видео)

Причина появления нестандартного рисунка пока неизвестна

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На улице Софиевской в Одессе заметили необычный дорожный знак. Вместо привычного силуэта пешехода на нём изображён зелёный инопланетянин, шагающий по полосам "зебры". Над ним нарисована летающая тарелка.

Знак сохраняет обычную форму и основные элементы указателя пешеходного перехода, но выделяется на фоне стандартных городских знаков. На синем поле размещён белый треугольник, внутри которого – зелёная фигура с вытянутыми руками и ногами. Над головой инопланетянина видна летающая тарелка, направившая вниз светлый луч. Справа на синем фоне заметен яркий зелёный прямоугольник.

Знак закреплён на столбе под указателем "Уступите дорогу". Рядом находится обычный пешеходный переход. Во время съёмки по "зебре" шёл человек – на фотографии одновременно видны необычный указатель и его привычное назначение. По расположению знака понятно, что он обозначает пешеходный переход.

Почему вместо традиционного силуэта человека на знаке появился инопланетянин и кто придумал такой рисунок, неизвестно. Нет и информации о том, согласовали ли изображение официально или это декоративное решение.

Необычный знак выделяется среди стандартной городской инфраструктуры и может привлечь внимание прохожих. Однако без дополнительных сведений нельзя утверждать, что рисунок связан с городской инициативой или специальной акцией.

Как сообщал "Телеграф", 6 июня 2023 года на перекрёстке Европейской и Ланжероновской улиц в Одессе заработал диагональный пешеходный переход. Автомобили останавливаются со всех направлений, поэтому пешеходы могут пересекать дорогу по диагонали. Этот пример показывает: официальное значение дорожного объекта зависит от его функции в организации движения. Но он не объясняет, зачем на Софиевской в Одессе установили знак с инопланетянином. Нет сведений о том, согласовали ли это изображение официально.