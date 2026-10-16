ТЦК просить розблокувати телефон: чи можна відмовити, що каже закон

Є низка важливих нюансів

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Співробітники ТЦК та поліції не мають права вимагати розблокувати телефон та показувати його вміст без законних підстав. При перевірці документів людина може не відкривати доступ до особистих даних, якщо для перегляду немає процесуальних підстав.

Що дозволено під час перевірки документів

Стаття 31 Конституції України гарантує таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції. Як пише Expert.in.ua, закон не дозволяє співробітникам ТЦК та правоохоронцям безпідставно відкривати особисті чати, фотографії, банківські програми, браузер або дані геолокації.

Підстави щодо перевірки документів визначає стаття 32 Закону України "Про Національну поліцію". Під час військового стану чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані пред’являти військово-обліковий документ разом із посвідченням особи. Але це не дає автоматичного доступу до смартфона.

Поверховий огляд речей – це лише візуальна перевірка майна. Відкривати під час такої процедури месенджери, галерею та інші розділи особистої інформації не можна.

Коли можуть попросити показати фото чи відео

На блокпостах правоохоронці можуть попросити показати конкретне фото чи відео, якщо є обґрунтована підозра, що людина знімала військові об’єкти, позиції Збройних сил України, переміщення техніки чи наслідки обстрілу. Це з відповідальністю за незаконне поширення такої інформації. Однак таке прохання не дає права переглядати весь вміст пристрою та особисте листування.

Обґрунтована підозра у незаконній зйомці військових об’єктів може стати причиною затримання, доставлення до підрозділу поліції та процесуального вилучення телефону, якщо людина відмовиться добровільно показати фотографії. Але для перегляду пристрою потрібно належним чином оформити документи.

Якщо процесуальних підстав для перевірки смартфона немає, громадянин має право відмовитися. У такому разі можна спокійно попросити співробітника назвати прізвище, посаду, номер жетону та правову підставу вимоги, а потім повідомити про відмову через відсутність законних підстав. Закон не зобов’язує повідомляти паролі від власних пристроїв. Стаття 63 Конституції України гарантує право не свідчити проти себе та близьких.

Чи заборонено перевірку телефону. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Як добровільна передача пароля впливає доступ до даних

Окремий випадок – добровільне надання доступу до телефону у межах кримінального провадження. Як повідомляє 24 Канал, у справі №354/1184/23 Верховний Суд визнав законним огляд смартфона без судового ухвали. Підозрювана сама передала поліцейським iPhone 11 та назвала пароль. Правоохоронці вивчили повідомлення та фотографії, які вже збережені в пам’яті пристрою, не зламуючи захист і не звертаючись до серверів операторів або месенджерів.

"Як неодноразово зазначав Верховний Суд, положення захищають права осіб, які бажають зберегти таємницю свого спілкування, і надають гарантії від зловживань правоохоронних органів у вигляді несанкціонованого втручання у спілкування", – йдеться в постанові Верховного Суду.

Засуджена вимагала визнання доказів з телефону неприпустимими, посилаючись на порушення процедури та можливе втручання у дані після вилучення. Суд відхилив ці докази та визнав дослідження вмісту пристрою законним оглядом речового доказу.

Як повідомляв "Телеграф", співробітники ТЦК та СП не мають права примусово вилучати телефони та особисті речі у цивільних, пояснила Єлизавета Грецьких у роз’ясненні про повноваження ТЦК. Роботу центрів регулюють закони про військовий обов’язок та мобілізацію, положення, затверджене постановою уряду № 154, а також порядок призову щодо постанови № 560. За словами адвоката Капралова, ці документи не дають права забирати речі лише на тій підставі, що людина перебуває у приміщенні ТЦК.