ТЦК просит разблокировать телефон: можно ли отказать, что говорит закон

Есть ряд важных нюансов

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Сотрудники ТЦК и полиции не вправе требовать разблокировать телефон и показывать его содержимое без законных оснований. При проверке документов человек может не открывать доступ к личным данным, если для их просмотра нет процессуальных оснований.

Что разрешено при проверке документов

Статья 31 Конституции Украины гарантирует тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции. Как пишет Expert.in.ua, закон не разрешает сотрудникам ТЦК и правоохранителям безосновательно открывать личные чаты, фотографии, банковские приложения, браузер или данные геолокации.

Основания для проверки документов определяет статья 32 Закона Украины "О Национальной полиции". Во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны предъявлять военно-учетный документ вместе с удостоверением личности. Но это не дает автоматического доступа к смартфону.

Поверхностный осмотр вещей – это только визуальная проверка имущества. Открывать в ходе такой процедуры мессенджеры, галерею и другие разделы с личной информацией нельзя.

Когда могут попросить показать фото или видео

На блокпостах правоохранители могут попросить показать конкретное фото или видео, если есть обоснованное подозрение, что человек снимал военные объекты, позиции Вооруженных сил Украины, перемещение техники или последствия обстрелов. Это связано с ответственностью за незаконное распространение такой информации. Однако такая просьба не дает права просматривать все содержимое устройства и личную переписку.

Обоснованное подозрение в незаконной съемке военных объектов может стать причиной задержания, доставления в подразделение полиции и процессуального изъятия телефона, если человек откажется добровольно показать фотографии. Но для полного просмотра устройства нужно надлежащим образом оформить документы.

Если процессуальных оснований для проверки смартфона нет, гражданин вправе отказаться. В таком случае можно спокойно попросить сотрудника назвать фамилию, должность, номер жетона и правовое основание требования, а затем сообщить об отказе из-за отсутствия законных оснований. Закон не обязывает сообщать пароли от личных устройств. Статья 63 Конституции Украины гарантирует право не свидетельствовать против себя и близких.

Запрещена ли проверка телефона. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Как добровольная передача пароля влияет на доступ к данным

Отдельный случай – добровольное предоставление доступа к телефону в рамках уголовного производства. Как сообщает 24 Канал, в деле №354/1184/23 Верховный Суд признал законным осмотр смартфона без судебного определения. Подозреваемая сама передала полицейским iPhone 11 и назвала пароль. Правоохранители изучили сообщения и фотографии, уже сохраненные в памяти устройства, не взламывая защиту и не обращаясь к серверам операторов или мессенджеров.

"Как неоднократно отмечал Верховный Суд, положения охраняют права лиц, желающих сохранить тайну своего общения, и предоставляют гарантии от злоупотреблений правоохранительных органов в виде несанкционированного вмешательства в общение. Вместе с тем тайна исключается, если абонент (участник) общения не желает ее сохранять и добровольно раскрывает ее, в частности перед государственными органами", – говорится в постановлении Верховного Суда.

Осужденная добивалась признания доказательств из телефона недопустимыми, ссылаясь на нарушения процедуры и возможное вмешательство в данные после изъятия. Суд отклонил эти доводы и признал исследование содержимого устройства законным осмотром вещественного доказательства.

Как сообщал "Телеграф", сотрудники ТЦК и СП не вправе принудительно изымать телефоны и личные вещи у гражданских, пояснила Елизавета Грецких в разъяснении о полномочиях ТЦК. Работу центров регулируют законы о воинской обязанности и мобилизации, положение, утверждённое постановлением правительства № 154, а также порядок призыва по постановлению № 560. По словам адвоката Капралова, эти документы не дают права забирать вещи только на том основании, что человек находится в помещении ТЦК.