Росія завдала рекордного удару "Цирконами": що відомо про цю суперзброю Путіна

РФ запустила по Україні рекордну кількість гіперзвукових ракет цього типу

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У середу, 14 жовтня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Зокрема, окупанти атакували рекордною кількістю ракет "Циркон".

За даними моніторингових джерел, РФ за день застосувала 25 ракет цього типу. Ймовірно, ворог посилив угруповання пускових установок у двох прикордонних областях.

"Цієї ночі було застосовано рекордну кількість ракет "Циркон" для ураження цілей у Києві та Київській області. Всього близько 25 штук.

Застосування такої кількості ракет цього типу вказує на перекидання додаткових пускових установок БРК "Бастіон" у Курську та Брянській області", – повідомили моніторингові джерела.

Що являє собою "Циркон"

"Циркон" – російська гіперзвукова протикорабельна ракета з індексом 3М22. У класифікації Міністерства оборони США та НАТО вона позначена як SS-N-33. Ракету розробило "НУО машинобудування", на озброєння її прийняли 4 січня 2023 року.

"Циркон" призначений для ураження надводних кораблів різних класів — від фрегатів до авіаносців, — а також наземних військових об’єктів у межах дальності польоту. Ракету розробляли, щоб замінити важку протикорабельну П-700 "Граніт" та доповнити або замінити ракети П-800 "Онікс" та "Калібр".

Довжина ракети становить приблизно 8–9,5 метра, маса бойової частини – 300–400 кілограмів. Система управління поєднує інерційну навігацію та активну радіолокаційну головку самонаведення. У відкритих джерелах вказують різні значення дальності: близько 450 кілометрів, 600 кілометрів та понад 1000 кілометрів.

Вартість однієї ракети "Циркон" оцінюється в 5,2-5,6 млн доларів. Також є оцінки й у 10 млн доларів за одну одиницю цього озброєння.

Ракета "Циркон"/Інфографіка ШІ

Швидкість та особливості польоту

Заявлена максимальна швидкість "Циркону" — до 9 Махів, або близько 11 025 кілометрів на годину. У лютому 2019 року президент РФ Володимир Путін повідомив, що ракета розрахована на дальність понад 1000 кілометрів та ураження морських та наземних цілей. Її передбачалося запускати з кораблів та підводних човнів, проте запуск також можливий із наземних модифікованих пускових установок К-400П "Бастіон".

На маршевій ділянці ракета летить на висоті 30–40 кілометрів. На такій висоті опір повітря невеликий, що дозволяє збільшити швидкість і дальність польоту. Максимальної швидкості ракета досягає на середній ділянці траєкторії – на великій висоті та при двигуні, що працює. При зниженні до цілі опір повітря зростає, а швидкість падає.

Висока швидкість скорочує час на реакцію систем протиракетної оборони та ускладнює перехоплення. На кінцевій ділянці польоту швидкість знижується, що полегшує перехоплення.

За кілька хвилин ракета долітає до різних міст України з Криму/Інфографіка ШІ

Анімація польоту гіперзвукової ракети "Циркон" з різних напрямків

Атака 14 жовтня

Росія здійснила масовану атаку, застосувавши 128 безпілотників та 39 протикорабельних та балістичних ракет.

У ході удару ворог запустив дрони Shahed (включаючи 77 реактивних модифікацій), БПЛА моделей "Бандероль/Дань-Т", "Гербера" та "Італмас", а також хибні цілі типу "Пародія". Ракетне озброєння було представлено комплексами "Іскандер-М", KN-23, С-400, "Циркон" та "Онікс". ЗСУ вдалося збити 4 ракети.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Циркон" насамперед загрожує цивільним: долітає надто швидко, а його бойова частина навіть після збивання може завдати руйнування. Річ у тому, що поцілити саме у бойову частину дуже важко (саме тоді вибух відбувається у повітрі).

Нагадаємо, увечері 13 жовтня Росія вдарила по багатоповерхівці у Деснянському районі Києва. Загинули щонайменше двоє людей, ще 21 житель постраждав. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав, як виглядає будинок після прильоту.