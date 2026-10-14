Чотири сезони "Вівальді" завершено: Білецький розповів про успіх на Лиманському напрямку

Цей етап був наймасштабнішим за втратами росіян

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Третій армійський корпус разом із приданими підрозділами завершив четвертий етап операції "Вівальді". Українські сили звільнили ще 101 км² території та повернули під контроль України Зелену Долину, Липове й Колодязі.

Про результати у зверненні повідомив бригадний генерал Андрій Білецький. Операція почалася з ліквідації російської інфільтрації, а згодом переросла у стрімкий масштабний наступ. За четвертий етап операції "Вівальді" противник втратив близько 3000 солдатів — понад третину від загальної кількості за весь цикл.

Місце проведення операції "Вівальді"/ Карти DeepStateMAP

Підсумки операції "Вівальді" та її значення

За весь час операції українські сили звільнили 277 км² і повернули під повний контроль України 16 населених пунктів. З них деокуповані дев'ять, ще сім зачищені від інфільтрації ворога.

Сукупні втрати російських військ становлять понад 8000 солдатів, 250 росіян потрапили в полон. Серед результатів операції Білецький назвав захист флангів та важливої логістичної нитки:

"Ми не дали противнику обійти Слов’янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі, а також захистили трасу Харків — Слов’янськ. Противник не зміг перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі, — заявив Андрій Білецький.

Ми зірвали наступ угруповання "Запад" і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп’янськ-Вузловий" Андрій Білецький, бригадний генерал

Деокупували: Шандриголове, Дерилове, Рідкодуб, Нове, Катеринівка, Середнє, Липове, Зелена Долина, Колодязі.

Зачистили та ліквідували інфільтрацію: Новоселівка, Олександрівка, Ярова, околиці Корового Яру, Карпівка, Новомихайлівка, Дробишеве.

Оцінити масштаби операції можна порівнявши карти результатів першої та четвертої частини. Цей виступ був важливий — міг дозволити російським військам вести подальший наступ на Ізюм та Слов'янськ, а також створювати загрозу для північного шляху постачання у Донецьку область.

Підсумки першого етапу операції "Вівальді"/ Карти DeepStateMAP

Як раніше розповідав "Телеграф", назва операції відсилає до циклу концертів Антоніо Вівальді "Чотири пори року", які відображають зміни настроїв і природи: від світлої "Весни" та тривожного "Літа" до безтурботної "Осіні" й різкої, "колючої" "Зими". Стартувала вона у вересні.