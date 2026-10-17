Россия устраивает "сафари на мирняк". Как Херсон выживает под регулярными обстрелами (фото)

Враг атаковал Херсон авиабомбами

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Российские войска с 4:00 атаковали Херсон управляемыми авиабомбами. В Корабельном районе повреждены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры, погиб водитель скорой помощи, а число пострадавших возросло до 33 человек.

Повторный удар произошел, когда медики прибыли помогать раненым после первой атаки. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

Россияне сбросили на Херсон восемь авиабомб

По данным ХМВА, в течение часа российские войска нанесли два авиаудара по городу. Под обстрел попали жилые дома и объекты социальной инфраструктуры в Корабельном районе.

Всего оккупанты сбросили на район восемь управляемых авиабомб. Второй удар пришелся на время, когда медики прибыли оказывать помощь людям, пострадавшим в результате первой атаки.

Последствия вражеского удара в Херсоне. Фото: ГСЧС Украины

Ликвидация последствий вражеского удара в Херсоне. Фото: ГСЧС Украины

Корабельный район

В результате повторного обстрела водитель бригады экстренной медицинской помощи получил травмы, несовместимые с жизнью. Медик, находившаяся на месте, также была ранена.

Среди пострадавших – дети

По последним данным, в результате утреннего авиаудара по Херсону пострадали 33 человека, среди них – дети в возрасте одного месяца и 11 лет. В течение дня число обращений за медицинской помощью росло.

Среди пострадавших есть дети. Фото: ГСЧС Украины

Ликвидация последствий неприятельского удара в Херсоне. Фото: ГСЧС Украины

У большинства взрослых диагностировали взрывные травмы, контузии и акубаротравмы. Также медики фиксировали острые реакции на стресс и гипертонические кризы.

Среди пострадавших – женщины в возрасте 31–79 лет, в том числе медицинский работник. Одна из 54-летних жительниц города получила закрытую черепно-мозговую травму и акубаротравму, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Еще одна пострадавшая, 59-летняя женщина, получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. После оказания помощи она и 31-летняя пострадавшая продолжат лечение амбулаторно.

Спасатели извлекли из-под завалов восемь человек

После российского авиаудара в Херсоне продолжались аварийно-спасательные работы. По информации городских властей, подразделения ГСЧС завершили их, извлекши из-под завалов восемь человек.

Последствия неприятельского удара в Херсоне. Фото: ГСЧС Украины

Ликвидация последствий неприятельского удара в Херсоне. Фото: ГСЧС Украины

На месте работают социальные работники городской военной администрации, коммунальные службы, представители Красного Креста и волонтеры. Они помогают жителям поврежденных домов и консультируют по вопросам получения необходимой поддержки, в том числе денежных выплат.

Жителям, чьи квартиры стали непригодными для проживания, предоставляют места во временных убежищах. По желанию людей городские власти организуют эвакуацию в другие регионы Украины с дальнейшим сопровождением.

Эвакуация жителей. Фото: ГСЧС Украины

В Херсонской громаде сохраняется высокая активность российских дронов

По данным мониторингового Telegram-канала "Радар Херсон", в минувшие сутки российские войска активно применяли FPV-дроны, разведывательные БПЛА типа "Мавик", ударные беспилотники "Молния" и дроны-мины.

Наиболее опасными из-за активности вражеских беспилотников оставались микрорайон Корабел, Нафтогавань, Салют, район силикатного завода, морской порт, Молодежный пляж, Военка, Гидропарк, Одесская и Корабельная площади, Островское шоссе, Забалка, речной порт, центр города и парк "Херсонская крепость".

По информации Сил обороны, оккупанты продолжают охотиться на транспорт с помощью дронов на оптоволоконном управлении. Под угрозой оказываются, в частности, автомобили, которые по внешним признакам могут быть идентифицированы как транспорт украинских военных.

Из-за этого сохраняется риск атак вблизи мест скопления автомобилей, в частности возле супермаркетов, рынков и автозаправочных станций.