Обшуки без підозр, але вже з вимогою відставки: Загородній заявив про політичний тиск на голову НБУ

За словами експерта, нині стабільність держінституцій, серед яких і НБУ, є особливо важливою

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Обшуки НАБУ та САП у Національному банку України та майже одночасні заклики до відставки його голови Андрія Пишного викликають питання про політичне використання антикорупційних розслідувань.

Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній. За його словами, особливо показовою є послідовність подій 21 жовтня: антикорупційні органи провели слідчі дії, після чого питання звільнення керівника НБУ практично одразу опинилося в публічному просторі.

"Жодних затримань. Жодних оголошених підозр. Але політичні висновки вже готові", — зазначив Загородній.

Експерт поставив питання, чи не використовуються правоохоронні дії як інструмент впливу на кадрові рішення в ключових державних установах.

На його думку, ситуація навколо Пишного виходить далеко за межі звичайного антикорупційного розслідування. Адже йдеться про керівника Національного банку, який відповідає за функціонування фінансової системи в умовах повномасштабної війни.

Загородній наголосив, що саме за нинішнього керівництва НБУ продовжують працювати банківська система, валютний ринок і платіжна інфраструктура, а Україна зберігає співпрацю з міжнародними фінансовими партнерами.

Окрему увагу експерт звернув на те, що скандал розгортається під час переговорів щодо можливого завершення війни, коли стабільність державних інституцій має особливе значення.

Загородній вважає небезпечним перетворення слідчих дій на привід для політичних вимог щодо відставки керівників стратегічних установ.

На його переконання, боротьба з корупцією не повинна підміняти собою процедури ухвалення кадрових рішень і ставити під загрозу стабільність державних інституцій.

Звертає увагу на себе і та обставина, що до доброчесності керівництва самих антикорупційних органів у правоохоронців теж є питання.