Обыски без подозрений, но уже с требованием отставки: Загородний заявил о политическом давлении на главу НБУ

По словам эксперта, сейчас стабильность госинституций, среди которых и НБУ, особенно важна

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Обыски НАБУ и САП в Национальном банке Украины и почти одновременные призывы к отставке его председателя Андрея Пышного вызывают вопрос о политическом использовании антикоррупционных расследований.

Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний. По его словам, особенно показательна последовательность событий 21 октября: антикоррупционные органы провели следственные действия, после чего вопрос увольнения руководителя НБУ практически сразу оказался в публичном пространстве.

"Никаких задержаний. Никаких объявленных подозрений. Но политические выводы уже готовы", — отметил Загородний.

Эксперт задал вопрос, не используются ли правоохранительные действия как инструмент влияния на кадровые решения в ключевых государственных учреждениях.

По его мнению, ситуация вокруг Пышного выходит за рамки обычного антикоррупционного расследования. Ведь речь идет о руководителе Национального банка, который отвечает за функционирование финансовой системы в условиях полномасштабной войны.

Загородний подчеркнул, что именно при нынешнем руководстве НБУ продолжают работать банковская система, валютный рынок и платежная инфраструктура, а Украина сохраняет сотрудничество с международными финансовыми партнерами.

Отдельное внимание эксперт обратил на то, что скандал разворачивается во время переговоров по возможному завершению войны, когда стабильность государственных институтов имеет особое значение.

Загородний считает опасным превращение следственных действий в повод для политических требований по отставке руководителей стратегических учреждений.

По его убеждению, борьба с коррупцией не должна подменять процедуры принятия кадровых решений и ставить под угрозу стабильность государственных институтов.

Обращает внимание на себя и то обстоятельство, что к добродетели руководства самих антикоррупционных органов у правоохранителей тоже есть вопросы.