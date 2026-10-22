Три компанії постачали товари військовим: чому їх оштрафували на 26,7 млн грн

Доходи компаній різко зросли під час повномасштабного вторгнення

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Три постачальники речового майна для ЗСУ та інших збройних формувань – ТОВ "Колтрейн", ТОВ "Бізнеском ЛТД" та ТОВ "Пролог Сервіс" – до середини жовтня 2026 року так і не сплатили штрафи за погоджені дії на закупівлі.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Змова викрили, контракти залишилися: що відбувається з оборонними закупівлями" .

Антимонопольний комітет України оштрафував компанії 27 листопада 2025 року. Усі три працювали як торгові посередники, які доходи різко зросли під час повномасштабного вторгнення.

За що АМКУ оштрафував трійку постачальників оборонки Інфографіка "Телеграфа"

"Колтрейн": 370 млн грн доходу та найбільший штраф

ТОВ "Колтрейн" існує вісім років. Компанія належить мешканці Борисполя Юлії Кікоть. Довгий час фірма не вела активної діяльності та не показувала фінансових результатів, але під час повномасштабного вторгнення її доходи від державних закупівель зросли до 370 млн. грн. Компанія постачала пластикові фляги типу А, чохли для них, спальні мішки та зимові шарфи-труби.

У цінових пропозиціях фірма вказувала, що вона дистриб’ютор, а чи не виробник. Так, зимові шарфи та спальники "Колтрейн" купувала у ТОВ "ЄРМ-Груп". При цьому деякі контракти компанія отримувала за найвищою ціною. На закупівлі 100 тис. чохлів для фляг ДП "Державний оператор тилу" відхилило пропозиції щодо 245–329 грн за штуку та уклало договір по 416,8 грн за штуку. Усі ціни включали ПДВ. Контракт підписав керівник держпідприємства Арсен Жумаділов.

АМКУ призначив "Колтрейн" найбільшим серед трьох компаній штрафом — 16,4 млн грн. Комітет уже готує наказ про примусове стягнення коштів, щоб передати його до Державної виконавчої служби.

"Пролог Сервіс": контракти Міноборони та ланцюжок посередників

ТОВ "Пролог Сервіс" належить Олександру Кучеру, підприємцю із селища Козин під Києвом. Декілька років компанія не вела активної діяльності, але з початком повномасштабного вторгнення стала отримувати оборонні замовлення. За короткий час вона уклала з Міністерством оборони України контракти на суму понад 268,9 млн. грн. без застосування електронної системи закупівель.

Фірма не мала власних потужностей для виробництва польових казанків і фляг, а також пошиття чохлів. Товари вона купувала через багаторівневий ланцюжок посередників: продукцію з Китаю оформляли через сінгапурську, литовську та польську компанії, після чого вона надходила до українського постачальника. Ця схема привернула увагу журналістів та НАБУ, що випливає з рішень Вищого антикорупційного суду.

За порушення на закупівлі АМКУ оштрафував "Пролог Сервіс" на 3,8 млн. грн. Термін сплати штрафу припиняли на час судового розгляду.

Відповідь АМКУ про сплату штрафів

"Бізнеском ЛТД": 131,8 млн грн підрядів за два роки

ТОВ "Бізнеском ЛТД" створили у 2018 році, але різко зростати компанія розпочала у 2023-му. Тоді житель Шахтарська Антон Василенко змінив у реєстрах номінальну власницю Ольгу Чубенка. За наступні два роки фірма отримала підряди на 131,8 млн. грн.

Компанія брала участь у закупівлі зимових рукавичок для Державного оператора тилу, тактичних наколінників та налокітників, польових котелків та професійного кухонного обладнання для Нацгвардії та Держприкордонслужби. Товари "Бізнеском ЛТД" купувала у українських виробників, у тому числі у львівського ТОВ "Денаві", заводу "Сміламаш", брендів "Кій-В", "Реал Сталь" та Texma.

Для підтвердження кваліфікації на закупівлі "Бізнеском ЛТД" надала договір з ТОВ "Пролог Інвестмент" – ще однією компанією Олександра Кучера. Штраф для "Бізнеском ЛТД" склав 6,5 млн грн. Його сплату також призупинили через судовий розгляд.

Що АМКУ встановив на торгах і чим закінчились суди

За висновками АМКУ, компанії разом чи парами брали участь в одних і тих же спрощених закупівлях та подавали узгоджені цінові пропозиції, усуваючи реальну конкуренцію. Усі три фірми діяли узгоджено на закупівлі бойових підсумків у березні 2024 року. Ще на трьох тендерах – з постачання польових фляг, чохлів для них та розкладних універсальних сумок – разом діяли "Колтрейн" та "Бізнеском ЛТД".

Усі три компанії оскаржили рішення комітету. Суди першої інстанції відмовили кожній із них у задоволенні позову, а апеляційні скарги залишили без руху. За даними АМКУ, відповідні рішення ухвалили у серпні–вересні 2026 року. Про відсутність сплати штрафів до середини жовтня Комітет повідомив "Телеграфу".

Відносно "Бізнеском ЛТД" та "Пролог Сервіс" АМКУ має намір вжити заходів щодо примусового стягнення після завершення судового розгляду. Дані про всіх трьох постачальників внесли до Зведених відомостей про спотворення результатів торгів: замовники повинні відхиляти пропозиції цих підприємств протягом наступних трьох років.

Як повідомляв "Телеграф", Державний оператор тилу відхилив пропозиції за ціною 245-329 грн за штуку та уклав з ТОВ "Колтрейн" контракт по 416,8 грн за штуку. Усі суми вказані з ПДВ. Йшлося про закупівлю чохлів для фляг. Цей приклад показує: виявлення порушень та фінансові наслідки для підрядників можуть наступати не одночасно. Антимонопольний комітет України оштрафував "Колтрейн" на 16,4 млн грн, але стягнути загальну заборгованість у 26,7 млн грн з компаній, пов’язаних з учасниками схеми, ще потрібно.