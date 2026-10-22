Три компании поставляли товары военным: почему их оштрафовали на 26,7 млн грн

Доходы компаний резко выросли во время полномасштабного вторжения

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Три поставщика вещевого имущества для ВСУ и других вооруженных формирований – ООО "Колтрейн", ООО "Бизнеском ЛТД" и ООО "Пролог Сервис" – к середине октября 2026 года так и не уплатили штрафы за согласованные действия на закупках.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Сговор разоблачили, контракты остались: что происходит с оборонными закупками".

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компании 27 ноября 2025 года. Все три работали как торговые посредники, а их доходы резко выросли во время полномасштабного вторжения.

За что АМКУ оштрафовал тройку поставщиков оборонки. Инфографика "Телеграфа"

"Колтрейн": 370 млн грн дохода и самый крупный штраф

ООО "Колтрейн" существует восемь лет. Компания принадлежит жительнице Борисполя Юлии Кикоть. Долгое время фирма не вела активной деятельности и не показывала финансовых результатов, но во время полномасштабного вторжения ее доходы от государственных закупок выросли до 370 млн грн. Компания поставляла пластиковые фляги типа А, чехлы для них, спальные мешки и зимние шарфы-трубы.

В ценовых предложениях фирма указывала, что она дистрибьютор, а не производитель. Так, зимние шарфы и спальники "Колтрейн" покупала у ООО "ЕРМ-Груп". При этом некоторые контракты компания получала по самой высокой цене. На закупке 100 тыс. чехлов для фляг ГП "Государственный оператор тыла" отклонило предложения по 245–329 грн за штуку и заключило договор по 416,8 грн за штуку. Все цены включали НДС. Контракт подписал руководитель госпредприятия Арсен Жумадилов.

АМКУ назначил "Колтрейн" самый крупный среди трех компаний штраф – 16,4 млн грн. Комитет уже готовит приказ о принудительном взыскании средств, чтобы передать его в Государственную исполнительную службу.

"Пролог Сервис": контракты Минобороны и цепочка посредников

ООО "Пролог Сервис" принадлежит Александру Кучеру, предпринимателю из поселка Козин под Киевом. Несколько лет компания не вела активной деятельности, но с началом полномасштабного вторжения стала получать оборонные заказы. За короткое время она заключила с Министерством обороны Украины контракты на сумму более 268,9 млн грн без применения электронной системы закупок.

У фирмы не было собственных мощностей для производства полевых котелков и фляг, а также пошива чехлов. Товары она закупала через многоуровневую цепочку посредников: продукцию из Китая оформляли через сингапурскую, литовскую и польскую компании, после чего она поступала к украинскому поставщику. Эта схема привлекла внимание журналистов и НАБУ, что следует из решений Высшего антикоррупционного суда.

За нарушения на закупках АМКУ оштрафовал "Пролог Сервис" на 3,8 млн грн. Срок уплаты штрафа приостанавливали на время судебного разбирательства.

Ответ АМКУ об уплате штрафов

"Бизнеском ЛТД": 131,8 млн грн подрядов за два года

ООО "Бизнеском ЛТД" создали в 2018 году, но резко расти компания начала в 2023-м. Тогда житель Шахтерска Антон Василенко сменил в реестрах номинальную владелицу Ольгу Чубенко. За следующие два года фирма получила подряды на 131,8 млн грн.

Компания участвовала в закупках зимних перчаток для Государственного оператора тыла, тактических наколенников и налокотников, полевых котелков и профессионального кухонного оборудования для Нацгвардии и Госпогранслужбы. Товары "Бизнеском ЛТД" покупала у украинских производителей, в том числе у львовского ООО "Дэнави", завода "Смеламаш", брендов "Кий-В", "Реал Сталь" и Texma.

Для подтверждения квалификации на закупках "Бизнеском ЛТД" предоставила договор с ООО "Пролог Инвестмент" – еще одной компанией Александра Кучера. Штраф для "Бизнеском ЛТД" составил 6,5 млн грн. Его уплату также приостановили из-за судебного разбирательства.

Что АМКУ установил на торгах и чем закончились суды

По выводам АМКУ, компании вместе или парами участвовали в одних и тех же упрощенных закупках и подавали согласованные ценовые предложения, устраняя реальную конкуренцию. Все три фирмы действовали согласованно на закупке боевых подсумков в марте 2024 года. Еще на трех тендерах – по поставкам полевых фляг, чехлов для них и раскладных универсальных сумок – вместе действовали "Колтрейн" и "Бизнеском ЛТД".

Все три компании оспорили решение комитета. Суды первой инстанции отказали каждой из них в удовлетворении иска, а апелляционные жалобы оставили без движения. По данным АМКУ, соответствующие решения приняли в августе–сентябре 2026 года. Об отсутствии уплаты штрафов к середине октября комитет сообщил "Телеграфу".

В отношении "Бизнеском ЛТД" и "Пролог Сервис" АМКУ намерен принять меры по принудительному взысканию после завершения судебного разбирательства. Данные обо всех трех поставщиках внесли в Сводные сведения об искажении результатов торгов: заказчики обязаны отклонять предложения этих компаний в течение следующих трех лет.

Как сообщал "Телеграф", Государственный оператор тыла отклонил предложения по цене 245–329 грн за штуку и заключил с ООО "Колтрейн" контракт по 416,8 грн за штуку. Все суммы указаны с НДС. Речь шла о закупке чехлов для фляг. Этот пример показывает: выявление нарушений и финансовые последствия для подрядчиков могут наступать не одновременно. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Колтрейн" на 16,4 млн грн, но взыскать общую задолженность в 26,7 млн грн с компаний, связанных с участниками схемы, еще предстояло.