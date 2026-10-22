Три компании поставляли товары военным: почему их оштрафовали на 26,7 млн грн
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Доходы компаний резко выросли во время полномасштабного вторжения
Три поставщика вещевого имущества для ВСУ и других вооруженных формирований – ООО "Колтрейн", ООО "Бизнеском ЛТД" и ООО "Пролог Сервис" – к середине октября 2026 года так и не уплатили штрафы за согласованные действия на закупках.
Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Сговор разоблачили, контракты остались: что происходит с оборонными закупками".
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компании 27 ноября 2025 года. Все три работали как торговые посредники, а их доходы резко выросли во время полномасштабного вторжения.
"Колтрейн": 370 млн грн дохода и самый крупный штраф
ООО "Колтрейн" существует восемь лет. Компания принадлежит жительнице Борисполя Юлии Кикоть. Долгое время фирма не вела активной деятельности и не показывала финансовых результатов, но во время полномасштабного вторжения ее доходы от государственных закупок выросли до 370 млн грн. Компания поставляла пластиковые фляги типа А, чехлы для них, спальные мешки и зимние шарфы-трубы.
В ценовых предложениях фирма указывала, что она дистрибьютор, а не производитель. Так, зимние шарфы и спальники "Колтрейн" покупала у ООО "ЕРМ-Груп". При этом некоторые контракты компания получала по самой высокой цене. На закупке 100 тыс. чехлов для фляг ГП "Государственный оператор тыла" отклонило предложения по 245–329 грн за штуку и заключило договор по 416,8 грн за штуку. Все цены включали НДС. Контракт подписал руководитель госпредприятия Арсен Жумадилов.
АМКУ назначил "Колтрейн" самый крупный среди трех компаний штраф – 16,4 млн грн. Комитет уже готовит приказ о принудительном взыскании средств, чтобы передать его в Государственную исполнительную службу.
"Пролог Сервис": контракты Минобороны и цепочка посредников
ООО "Пролог Сервис" принадлежит Александру Кучеру, предпринимателю из поселка Козин под Киевом. Несколько лет компания не вела активной деятельности, но с началом полномасштабного вторжения стала получать оборонные заказы. За короткое время она заключила с Министерством обороны Украины контракты на сумму более 268,9 млн грн без применения электронной системы закупок.
У фирмы не было собственных мощностей для производства полевых котелков и фляг, а также пошива чехлов. Товары она закупала через многоуровневую цепочку посредников: продукцию из Китая оформляли через сингапурскую, литовскую и польскую компании, после чего она поступала к украинскому поставщику. Эта схема привлекла внимание журналистов и НАБУ, что следует из решений Высшего антикоррупционного суда.
За нарушения на закупках АМКУ оштрафовал "Пролог Сервис" на 3,8 млн грн. Срок уплаты штрафа приостанавливали на время судебного разбирательства.
"Бизнеском ЛТД": 131,8 млн грн подрядов за два года
ООО "Бизнеском ЛТД" создали в 2018 году, но резко расти компания начала в 2023-м. Тогда житель Шахтерска Антон Василенко сменил в реестрах номинальную владелицу Ольгу Чубенко. За следующие два года фирма получила подряды на 131,8 млн грн.
Компания участвовала в закупках зимних перчаток для Государственного оператора тыла, тактических наколенников и налокотников, полевых котелков и профессионального кухонного оборудования для Нацгвардии и Госпогранслужбы. Товары "Бизнеском ЛТД" покупала у украинских производителей, в том числе у львовского ООО "Дэнави", завода "Смеламаш", брендов "Кий-В", "Реал Сталь" и Texma.
Для подтверждения квалификации на закупках "Бизнеском ЛТД" предоставила договор с ООО "Пролог Инвестмент" – еще одной компанией Александра Кучера. Штраф для "Бизнеском ЛТД" составил 6,5 млн грн. Его уплату также приостановили из-за судебного разбирательства.
Что АМКУ установил на торгах и чем закончились суды
По выводам АМКУ, компании вместе или парами участвовали в одних и тех же упрощенных закупках и подавали согласованные ценовые предложения, устраняя реальную конкуренцию. Все три фирмы действовали согласованно на закупке боевых подсумков в марте 2024 года. Еще на трех тендерах – по поставкам полевых фляг, чехлов для них и раскладных универсальных сумок – вместе действовали "Колтрейн" и "Бизнеском ЛТД".
Все три компании оспорили решение комитета. Суды первой инстанции отказали каждой из них в удовлетворении иска, а апелляционные жалобы оставили без движения. По данным АМКУ, соответствующие решения приняли в августе–сентябре 2026 года. Об отсутствии уплаты штрафов к середине октября комитет сообщил "Телеграфу".
В отношении "Бизнеском ЛТД" и "Пролог Сервис" АМКУ намерен принять меры по принудительному взысканию после завершения судебного разбирательства. Данные обо всех трех поставщиках внесли в Сводные сведения об искажении результатов торгов: заказчики обязаны отклонять предложения этих компаний в течение следующих трех лет.
Как сообщал "Телеграф", Государственный оператор тыла отклонил предложения по цене 245–329 грн за штуку и заключил с ООО "Колтрейн" контракт по 416,8 грн за штуку. Все суммы указаны с НДС. Речь шла о закупке чехлов для фляг. Этот пример показывает: выявление нарушений и финансовые последствия для подрядчиков могут наступать не одновременно. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Колтрейн" на 16,4 млн грн, но взыскать общую задолженность в 26,7 млн грн с компаний, связанных с участниками схемы, еще предстояло.