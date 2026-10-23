Що відомо про гендиректора Monolit, за якого взялося БЕБ. Під час обшуків знайшли багато готівки та не тільки

Monolit називає себе постачальником персональної та дрібної побутової техніки для бізнесу

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Кирило Пахомов – підприємець зі Слов’янська, який називає себе власником Monolit, постачальника електроніки та побутової техніки для бізнесу. Мережа потрапила в поле зору Бюро економічної безпеки через розслідування ймовірного ввезення товарів без належного митного оформлення, ухилення від сплати податків і легалізації коштів. За оцінкою слідства, можливі несплачені податки становлять близько 78,5 млн грн.

Детальніше читайте у статті "Телеграфа": Мільярдний Monolit у тіні IT-ФОПа: як БЕБ викрило ймовірну схему імпорту від Кирила Пахомова

Як Пахомов пов’язаний із Monolit

На сайті Monolit Кирила Пахомова зазначено генеральним директором, а у профілі LinkedIn він називає себе власником. У 2021 році підприємець зареєстрував ФОП з основним видом діяльності "Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність". За даними YouControl на Пахомова не зареєстровано юридичних осіб.

Кирило Пахомов. Фото: 368.media

Monolit називає себе постачальником персональної та дрібної побутової техніки для бізнесу. В асортименті – квадрокоптери, планшети, ноутбуки, зарядні станції та телефони. На сайті не вказано повної юридичної назви компанії.

Після того як Monolit потрапив у поле зору БЕБ, Пахомов зробив публічну заяву, що його компанія Monolit, а також ТОВ "Флаймультитех" проводять "імпортні операції відповідно до чинного законодавства України, з належним митним оформленням та виконанням усіх податкових зобов’язань". Компанію "Флаймультитех" створили у 2025 році, її власником зазначений Євген Козлов, зареєстрований у Краматорському районі. Отже, й Пахомов й Козлов — з Донецької області.

Яку схему перевіряє БЕБ

За версією слідства, мережа працювала ще з 2022 року. В Україну поза митним контролем постачали телефони й аксесуари Apple, безпілотники DJI та Autel, комплектуючі для FPV-дронів і систем зв’язку, портативні зарядні станції та акумулятори. Правоохоронці вважають, що техніку продавали через Monolit.

Як працювала схема Monolit. Інфографіка "Телеграфу"

Серед каналів збуту слідство називає сайт mnlt.com, Telegram-канали, фізичні торгові точки та пункти видачі. Покупці розраховувалися готівкою, картками через термінали, переказами на рахунки ФОПів і юридичних осіб, які, на думку слідства, контролювали учасники схеми, а також криптовалютою.

За даними БЕБ, із 5 березня 2022 року до 14 лютого 2026 року на криптогаманець у мережі TRON надійшло 26,85 млн USDT – близько 1,07 млрд грн, за розрахунками слідства. Правоохоронці оцінюють можливу несплату податку на доходи фізичних осіб і військового збору приблизно у 78,5 млн грн.

Що виявили під час обшуків

У приміщеннях, які слідство пов’язує з роботою Monolit, детективи знайшли печатки ТОВ "Флаймультитех" і ТОВ "Айрспарк". Останнє займається оптовою торгівлею електронним і телекомунікаційним устаткованням. Його керівницею та власницею зазначена Ірина Скляр із села Садове Чернігівської області.

Під час обшуків також знайшли понад мільйон гривень, десятки тисяч доларів і видаткові накладні. Серед документів – накладна на комплектуючі до безпілотників для компанії "Генерал Черешня" на 543,1 тис. доларів, накладна на безпілотники для ТОВ "Кемпбел" на 160,3 тис. доларів і накладна на адресу ТОВ "Глобал Марк".

У матеріалах справи є й договір поставки № 230407/25-Е від 23 квітня 2025 року між ТОВ "Елтехопт" і ТОВ "Київські квадрокоптери". Власник першого підприємства – мешканець Київської області Олександр Троценко, другого – киянин Роман Бонюк. За наведеними даними, печатки обох товариств також вилучили в приміщеннях, пов’язаних із Monolit.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україну автобусами завезли люксові прикраси на мільйони доларів. Хто стоїть за масштабною контрабандою та чому покарали лише водіїв.