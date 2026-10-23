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Що відомо про гендиректора Monolit, за якого взялося БЕБ. Під час обшуків знайшли багато готівки та не тільки

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Кирило Пахомов заявив, що імпорт здійснюється законно Новина оновлена 23 жовтня 2026, 10:51
Кирило Пахомов заявив, що імпорт здійснюється законно. Фото Колаж "Телеграф"

Monolit називає себе постачальником персональної та дрібної побутової техніки для бізнесу

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Кирило Пахомов – підприємець зі Слов’янська, який називає себе власником Monolit, постачальника електроніки та побутової техніки для бізнесу. Мережа потрапила в поле зору Бюро економічної безпеки через розслідування ймовірного ввезення товарів без належного митного оформлення, ухилення від сплати податків і легалізації коштів. За оцінкою слідства, можливі несплачені податки становлять близько 78,5 млн грн.

Детальніше читайте у статті "Телеграфа": Мільярдний Monolit у тіні IT-ФОПа: як БЕБ викрило ймовірну схему імпорту від Кирила Пахомова

Як Пахомов пов’язаний із Monolit

На сайті Monolit Кирила Пахомова зазначено генеральним директором, а у профілі LinkedIn він називає себе власником. У 2021 році підприємець зареєстрував ФОП з основним видом діяльності "Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність". За даними YouControl на Пахомова не зареєстровано юридичних осіб.

Кирило Пахомов
Кирило Пахомов. Фото: 368.media

Monolit називає себе постачальником персональної та дрібної побутової техніки для бізнесу. В асортименті – квадрокоптери, планшети, ноутбуки, зарядні станції та телефони. На сайті не вказано повної юридичної назви компанії.

Після того як Monolit потрапив у поле зору БЕБ, Пахомов зробив публічну заяву, що його компанія Monolit, а також ТОВ "Флаймультитех" проводять "імпортні операції відповідно до чинного законодавства України, з належним митним оформленням та виконанням усіх податкових зобов’язань". Компанію "Флаймультитех" створили у 2025 році, її власником зазначений Євген Козлов, зареєстрований у Краматорському районі. Отже, й Пахомов й Козлов — з Донецької області.

Яку схему перевіряє БЕБ

За версією слідства, мережа працювала ще з 2022 року. В Україну поза митним контролем постачали телефони й аксесуари Apple, безпілотники DJI та Autel, комплектуючі для FPV-дронів і систем зв’язку, портативні зарядні станції та акумулятори. Правоохоронці вважають, що техніку продавали через Monolit.

Як працювала схема Monolit
Як працювала схема Monolit. Інфографіка "Телеграфу"

Серед каналів збуту слідство називає сайт mnlt.com, Telegram-канали, фізичні торгові точки та пункти видачі. Покупці розраховувалися готівкою, картками через термінали, переказами на рахунки ФОПів і юридичних осіб, які, на думку слідства, контролювали учасники схеми, а також криптовалютою.

За даними БЕБ, із 5 березня 2022 року до 14 лютого 2026 року на криптогаманець у мережі TRON надійшло 26,85 млн USDT – близько 1,07 млрд грн, за розрахунками слідства. Правоохоронці оцінюють можливу несплату податку на доходи фізичних осіб і військового збору приблизно у 78,5 млн грн.

Що виявили під час обшуків

У приміщеннях, які слідство пов’язує з роботою Monolit, детективи знайшли печатки ТОВ "Флаймультитех" і ТОВ "Айрспарк". Останнє займається оптовою торгівлею електронним і телекомунікаційним устаткованням. Його керівницею та власницею зазначена Ірина Скляр із села Садове Чернігівської області.

Під час обшуків також знайшли понад мільйон гривень, десятки тисяч доларів і видаткові накладні. Серед документів – накладна на комплектуючі до безпілотників для компанії "Генерал Черешня" на 543,1 тис. доларів, накладна на безпілотники для ТОВ "Кемпбел" на 160,3 тис. доларів і накладна на адресу ТОВ "Глобал Марк".

У матеріалах справи є й договір поставки № 230407/25-Е від 23 квітня 2025 року між ТОВ "Елтехопт" і ТОВ "Київські квадрокоптери". Власник першого підприємства – мешканець Київської області Олександр Троценко, другого – киянин Роман Бонюк. За наведеними даними, печатки обох товариств також вилучили в приміщеннях, пов’язаних із Monolit.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україну автобусами завезли люксові прикраси на мільйони доларів. Хто стоїть за масштабною контрабандою та чому покарали лише водіїв.

Теги:
#Розслідування #Підприємець #БЕБ