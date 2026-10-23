Что известно о гендиректоре Monolit, за которого взялось БЭБ. Во время обысков нашли много наличных и не только

Monolit называет себя поставщиком персональной и мелкой бытовой техники для бизнеса

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Кирилл Пахомов – предприниматель из Славянска, называющий себя владельцем Monolit, поставщика электроники и бытовой техники для бизнеса. Сеть попала в поле зрения Бюро экономической безопасности из-за расследования предполагаемого ввоза товаров без надлежащего таможенного оформления, уклонения от уплаты налогов и легализации средств. По оценке следствия возможные неуплаченные налоги составляют около 78,5 млн грн.

Подробнее читайте в статье "Телеграфа": Миллиардный Monolit в тени IT-ФОПа: как БЭБ разоблачило вероятную схему импорта от Кирилла Пахомова

Как Пахомов связан с Monolit

На сайте Monolit Кирилл Пахомов указан генеральным директором, а в профиле LinkedIn он называет себя владельцем. В 2021 году предприниматель зарегистрировал ФЛП с основным видом деятельности "Обработка данных, размещение информации на вебузлах и связанная с ними деятельность". По данным YouControl на Пахомова не зарегистрированы юридические лица.

Кирилл Пахомов. Фото: 368.media

Monolit называет себя поставщиком персональной и мелкой бытовой техники для бизнеса. В ассортименте – квадрокоптеры, планшеты, ноутбуки, зарядные станции и телефоны. На сайте не указано полное юридическое название компании.

После того, как Monolit попал в поле зрения БЭБ, Пахомов сделал публичное заявление, что его компания Monolit, а также ООО "Флаймультитех" проводят "импортные операции в соответствии с действующим законодательством Украины, с надлежащим таможенным оформлением и исполнением всех налоговых обязательств". Компанию "Флаймультитех" создали в 2025 году, ее владельцем указан Евгений Козлов, зарегистрированный в Краматорском районе. Таким образом, и Пахомов и Козлов – из Донецкой области.

Какую схему проверяет БЭБ

По версии следствия сеть работала еще с 2022 года. В Украину вне таможенного контроля поставляли телефоны и аксессуары Apple, беспилотники DJI и Autel, комплектующие для FPV-дронов и систем связи, портативные зарядные станции и аккумуляторы. Правоохранители полагают, что технику продавали через Monolit.

Как работала схема Monolit. Инфографика "Телеграфа"

Среди каналов сбыта следствие называет сайт mnlt.com, Telegram каналы, физические торговые точки и пункты выдачи. Покупатели рассчитывались наличными, карточками через терминалы, переводами на счета ФОПов и юридических лиц, которые, по мнению следствия, контролировали участники схемы, а также криптовалютой.

По данным БЭБ, с 5 марта 2022 года по 14 февраля 2026 года на криптокошелек в сети TRON поступило 26,85 млн USDT – около 1,07 млрд грн, по расчетам следствия. Правоохранители оценивают возможную неуплату налога на доходы физических лиц и военного сбора примерно в 78,5 млн. грн.

Что обнаружили во время обысков

В помещениях, которые следствие связывает с работой Monolit, детективы обнаружили печати ООО "Флаймультитех" и ООО "Айрспарк". Последнее занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием. Его руководительницей и владелицей указана Ирина Скляр из села Садовое Черниговской области.

В ходе обысков также нашли более миллиона гривен, десятки тысяч долларов и расходные накладные. Среди документов — накладная на комплектующие для беспилотников для компании "Генерал Черешня" на 543,1 тыс. долларов, накладная на беспилотники для ООО "Кэмпбел" на 160,3 тыс. долларов и накладная в адрес ООО "Глобал Марк".

В материалах дела есть и договор поставки №230407/25-Е от 23 апреля 2025 года между ООО "Элтехопт" и ООО "Киевские квадрокоптеры". Владелец первого предприятия – житель Киевской области Александр Троценко, второго – киевлянин Роман Бонюк. По приведенным данным, печать обоих обществ также изъята в помещениях, связанных с Monolit.

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