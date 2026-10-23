Один жест Трампа видав його зневагу до Меланії (фото)

Поведінка президента з першою леді була "домінантною"

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Експертка з мови тіла Інбаал Хонігман розповіла, як ледь помітний жест Дональда Трампа продемонстрував його прагнення домінувати поруч із Меланією.

Під час спільної появи подружжя в Білому домі 19 жовтня увагу привернули їхні заяви та поведінка президента в момент, який мав стати важливим для першої леді, пише Irish Star.

У понеділок Дональд і Меланія Трамп вийшли до преси в Рожевому саду Білого дому, тримаючись за руки. Перша леді рідко з’являється з чоловіком на таких заходах, тому їхній спільний вихід викликав значний інтерес.

На пресконференції президент і перша леді сиділи поруч. Обоє підписали указ про створення робочої групи з питань жіночого здоров’я, а також окремого підрозділу з питань жіночого здоров’я у складі Національних інститутів здоров’я США.

Фото: Getty Images

Однак обговорювали стосунки подружжя, а не політичну ініціативу. За словами Хонігман, навіть невеликі рухи Трампа свідчать про його бажання зберегти чільну роль. Експертка побачила в його поведінці спробу перетягнути увагу на себе під час важливої для Меланії публічної події.

Під час їхньої першої прогулянки до Рожевого саду пара йде пліч-о-пліч, але президент трохи випереджає першу леді. Він нахиляється вперед, демонструючи, що саме він керує стосунками. На подіумі вони стоять майже на одному рівні: практично пліч-о-пліч, але Дональд – трохи попереду Меланії, підкреслюючи свою перевагу Інбаал Хонігман

Фото: Getty Images

Жести президента експертка розцінила як боротьбу за увагу. На її думку, за прагненням Трампа залишатися в центрі подій ховається вразливе его.

"Навіть коли вони обоє підіймають руку, щоб помахати, рука президента підіймається на кілька сантиметрів вище, ніж рука його дружини. Цікаво, що Меланія тримає свою руку трохи нижче, дозволяючи Дональду взяти ініціативу", — підсумувала Хонігман.

Фото: Getty Images