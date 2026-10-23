Винятки мають стати стандартами: у Києві відбувся 10-й Український Жіночий Конгрес

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

22 жовтня у Києві відбувся 10-й Український Жіночий Конгрес під гаслом "Від винятків до нових стандартів". Конгрес відкрили його співзасновниця, віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, Перша леді України Олена Зеленська та Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. З вітальними словами до учасників і учасниць Конгресу також звернулися посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Головною темою Конгресу стало закріплення нових ролей і можливостей українських жінок на рівні державної політики, економіки та суспільних відносин, повідомляє пресслужба платформи.

Відкриваючи Конгрес, його співзасновниця, віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк наголосила, що досягнення українських жінок мають перестати бути винятками, а рівні можливості повинні стати нормою для всього суспільства.

"Ми навчилися відкривати жінкам двері. Тепер маємо зробити так, щоб за цими дверима для них справді були рівні можливості. І коли ми сьогодні говоримо "Від винятків до нових стандартів", то ці нові стандарти – не нові вимоги до жінок. Це нові вимоги до держави, суспільства, політики й економіки. Вони мають нарешті відповідати новій реальності, яку жінки вже створили", – наголосила Олена Кондратюк.

Перша леді України Олена Зеленська наголосила на необхідності практичних змін, які забезпечать жінкам рівні можливості в усіх сферах життя.

"Що означає перетворити виняток на стандарт на практиці? Це означає, що рівна оплата за однакову працю має стати непорушним правилом. Це означає розбудову соціальної інфраструктури: доступні безпечні дитячі садочки й школи з укриттями, які дають жінці змогу поєднувати самореалізацію та родину. Це означає партнерське батьківство, коли турбота є спільною відповідальністю родини, а не тільки жінки. Це означає відчинені двері до керівних посад та політики – без упереджень і стереотипів", – зазначила Олена Зеленська.

Однією з центральних подій Конгресу стало вручення відзнаки імені Мері О’Хейген. Цьогоріч її отримала правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук. Відзнака стала визнанням її внеску в захист прав людини, документування воєнних злочинів Росії та боротьбу за справедливість для постраждалих від війни.

"Я хочу сказати три речі. Україна має виразне жіноче обличчя. Жінки мають підтримувати жінок незалежно від сфери, в якій ці жінки працюють. І останнє – у цій війні з Росією ми, українські жінки, серед іншого, боремося за майбутнє наших дітей і за те, щоби наші доньки ніколи в світі не були змушені комусь доводити, що вони теж люди", – зазначила Олександра Матвійчук.

У центрі дискусій Конгресу були участь жінок у захисті України, політиці та ухваленні рішень, жіноче підприємництво, доступ до традиційно "чоловічих" професій, доглядова праця, розвиток молодіжного лідерства та роль культури під час війни.

Учасниці Конгресу звернули увагу на недостатнє представництво жінок на найвищих рівнях державного управління. Частка жінок в уряді скоротилася приблизно з 30% у 2019 році до 10%. Водночас жінки не представлені в РНБО, Ставці Верховного Головнокомандувача та переговорній групі.

"Десять років тому ми часто говорили про жінок, які стали першими. Сьогодні хочемо говорити про те, як зробити так, щоб за ними прийшли сотні й тисячі інших. Бо справжній результат – не коли одна жінка змогла подолати всі перешкоди, а коли для наступних цих перешкод уже немає", – зазначила співзасновниця і директорка Конгресу Світлана Войцеховська.

Однією з ключових економічних тем стало жіноче підприємництво. Жінки становлять близько 60% серед підприємців-ФОПів, однак зі збільшенням масштабів бізнесу їхня частка зменшується.

Голова правління Райффайзен Банку Наталія Гуріна розповіла про програми підтримки підприємиць, які банк реалізує спільно з партнерами. Райф підтримує жіноче підприємництво через фінансування, грантові та освітні програми.

"Жінка має право сама визначати своє майбутнє — коли повертатися до роботи, яку справу починати, наскільки масштабний бізнес будувати. Наше завдання як банку — допомогти їй пройти шлях від "я хочу" до "я можу" і мати ресурси для наступного кроку. Адже коли зростає її бізнес — міцнішає громада, розвивається економіка, сильнішою стає Україна", – повідомила Наталія Гуріна.

Ощадбанк презентував комплексну програму "Жіноча справа", яка передбачає кредити до 5 млн грн для жіночого бізнесу, грантову підтримку та навчання 2000 підприємиць.

"Мені хочеться, щоб жінки були підтримані всіма банками України. Наші програми будуть збільшуватись, це наша принципова позиція. Ми працюємо для того, щоб надати жінкам найбільші можливості для розвитку", – наголосила членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за мікро-, малий та середній бізнес, Наталя Буткова-Вітвіцька.

Важливою темою Конгресу став людський капітал: шляхи подолання демографічної кризи, праця жінок у так званих нежіночих професіях, невидима і неоплачувана доглядова праця.

"Сьогодні лише кожна друга українська жінка працює. А ті жінки, які працюють, у середньому заробляють значно менше за чоловіків і витрачають ще 55 годин на тиждень на неоплачувану домашню та доглядову працю. Наш шлях до ЄС має допомогти вирішити ці проблеми – через справедливу оплату праці, доступні послуги догляду та рівні можливості для професійного розвитку", – наголосила співзасновниця Конгресу, народна депутатка Марія Іонова.

На дискусійній платформі "Культура як стратегія" обговорили збереження української культурної спадщини, культурну дипломатію та підтримку культурних проєктів.

"У 2022 році середня сума донату через сервіси ПриватБанку становила 16 гривень. Сьогодні це 200 гривень! Ми донатимо свідомо і регулярно. А ПриватБанк надає цілу лінійку інструментів, щоб зробити підтримку простішою", – розповіла заступниця голови правління ПриватБанку з питань фінансів Лариса Чернишова.

Під час Конгресу відбулася презентація книги "Ви|значні" – спільного проєкту Українського Жіночого Конгресу, ПриватБанку та The Ukrainians Media. Видання об’єднало 22 листи відомих українок до наступного покоління лідерок.

На важливості системної підтримки українських громад та реалізації проєктів, спрямованих на збереження культурної спадщини й зміцнення національної ідентичності, наголосив заступник СЕО МХП зі сталого розвитку, голова Наглядової ради благодійного фонду "МХП-Громаді" Юрій Мельник.

"Ми системно реалізуємо проєкти загальнодержавного масштабу, зокрема у сферах культури, збереження історичної спадщини та утвердження національної ідентичності. Усі ці ініціативи об’єднує стратегічна мета — розбудова сильної та стійкої Української держави", — наголосив Юрій Мельник.

Культурну програму Конгресу доповнив виступ творчого об’єднання МУР, який відбувся за підтримки ПриватБанку.

Захід був проведений Українським Жіночим Конгресом у рамках проєкту "Від викликів до стійкості: жіноче лідерство у комплексній безпеці і гендерна рівність в Україні", що реалізується Українським Жіночим Фондом за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Конгрес підтримав ПриватБанк – найбільший державний банк України та драйвер цифрових змін.

Конгресу також надав підтримку Ощадбанк – комплексні рішення для жіночого бізнесу.

Захід відбувся за підтримки Райффайзен Банку, який є амбасадором лідерства жінок та розвитку жіночого підприємництва.

Конгрес вдячний за підтримку Благодійному Фонду "МХП-громаді"

10-й Український Жіночий Конгрес організований за підтримки ООН Жінки в рамках Стратегічної ноти Структури ООН Жінки в Україні (2025-2029 рр.) за фінансової підтримки урядів Канади, Хорватії та Швеції.

Конгрес підтримав Фонд імені Гайнріха Бьолля (бюро Київ-Україна) та Міжнародний фонд "Відродження".

Конгрес організований за підтримки проєктів ПРООН "Посилення учасницького врядування" та "Екваноміка". Проєкт "Екваноміка" фінансують Данія, Люксембург і Республіка Корея.

Подія відбулася за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, а також Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам (International IDEA) за підтримки Уряду Канади, Жіночого Ромського фонду Чіріклі та Національного Демократичного Інституту (НДІ).

Генеральний інформаційний партнер 10-го Українського Жіночого Конгресу – медіакомпанія Starlight Media. Медіапідтримку також надали телеканали Прямий та 5 канал, Еспресо, онлайн-видання "Українська правда", Телеграф.ua та NV.