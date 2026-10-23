Исключения должны стать стандартами: в Киеве прошел 10-й Украинский Женский Конгресс

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22 октября в Киеве состоялся 10-й Украинский Женский Конгресс под лозунгом "От исключений к новым стандартам". Конгресс открыли его соучредитель, вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, Первая леди Украины Елена Зеленская и Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. С приветственными словами к участникам и участникам Конгресса также обратились посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

Главной темой Конгресса стало закрепление новых ролей и возможностей украинских женщин на уровне государственной политики, экономики и общественных отношений, сообщает пресс-служба платформы.

Открывая Конгресс, его соучредитель, вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк подчеркнула, что достижения украинских женщин должны перестать быть исключениями, а равные возможности должны стать нормой для всего общества.

"Мы научились открывать женщинам дверь. Теперь должны сделать так, чтобы за этой дверью для них действительно были равные возможности. И когда мы сегодня говорим "От исключений к новым стандартам", то эти новые стандарты – не новые требования к женщинам. Это новые требования к государству, обществу, политике и экономике. Они должны наконец отвечать новой реальности, которую женщины уже создали", – подчеркнула Елена Кондратюк.

Первая леди Украины Елена Зеленская отметила необходимость практических изменений, которые обеспечат женщинам равные возможности во всех областях жизни.

"Что значит превратить исключение в стандарт на практике? Это означает, что равная оплата за одинаковый труд должна стать незыблемым правилом. Это означает развитие социальной инфраструктуры: доступные безопасные детские сады и школы с укрытиями, которые позволяют женщине совмещать самореализацию и семью. Это означает партнерское отцовство, когда забота является общей ответственностью семьи, а не только женщины. Это означает открытую дверь к руководящим должностям и политике — без предубеждений и стереотипов", — отметила Елена Зеленская.

Одним из центральных событий Конгресса стало вручение знака отличия имени Мэри О’Хейген. В этом году ее получила правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук. Награда стала признанием ее вклада в защиту прав человека, документирование военных преступлений России и борьбу за справедливость для пострадавших от войны.

"Я хочу сказать три вещи. Украина имеет выразительное женское лицо. Женщины должны поддерживать женщин независимо от сферы, в которой эти женщины работают. И последнее – в этой войне с Россией мы, украинские женщины, среди прочего, боремся за будущее наших детей и за то, чтобы наши дочери никогда не были вынуждены кому-то доказывать, что они тоже люди", – отметила Александра Матвийчук.

В центре дискуссий Конгресса были участие женщин в защите Украины, политике и принятии решений, женское предпринимательство, доступ к традиционно "мужским" профессиям, уход за трудом, развитие молодежного лидерства и роль культуры во время войны.

Участницы Конгресса обратили внимание на недостаточное представительство женщин на высших уровнях государственного управления. Доля женщин в правительстве сократилась примерно с 30% в 2019 году до 10%. В то же время, женщины не представлены в СНБО, Ставке Верховного Главнокомандующего и переговорной группе.

"Десять лет назад мы часто говорили о женщинах, которые стали первыми. Сегодня хотим говорить о том, как сделать так, чтобы за ними пришли сотни и тысячи других. Ибо настоящий результат – не когда одна женщина смогла преодолеть все препятствия, а когда для последующих этих препятствий уже нет", – отметила соучредительница и директор Конгресса Светлана Войцеховская.

Одной из ключевых экономических тем стало женское предпринимательство. Женщины составляют около 60% среди предпринимателей-ФЛП, однако с увеличением масштабов бизнеса их доля уменьшается.

Глава правления Райффайзен Банка Наталья Гурина рассказала о программах поддержки предпринимателей, которые банк реализует совместно с партнерами. Райф поддерживает женское предпринимательство посредством финансирования, грантовых и образовательных программ.

"Женщина имеет право сама определять свое будущее — когда возвращаться к работе, какое дело начинать, насколько масштабный бизнес строить. Наша задача как банку — помочь ей пройти путь от "я хочу" до "я могу" и иметь ресурсы для следующего шага. Ведь когда растет ее бизнес — крепнет община, развивается экономика, сильнее становится Украина", – сообщила Наталья Гурина.

Ощадбанк представил комплексную программу "Женское дело", которая предусматривает кредиты до 5 млн грн для женского бизнеса, грантовую поддержку и обучение 2000 предпринимателей.

"Мне хочется, чтобы женщины были поддержаны всеми банками Украины. Наши программы будут увеличиваться, это наша принципиальная позиция. Мы работаем для того, чтобы предоставить женщинам наибольшие возможности для развития", — подчеркнула член правления Сбербанка, ответственная за микро-, малый и средний бизнес, Наталья Буткова-Витвицкая.

Важной темой Конгресса стал человеческий капитал: пути преодоления демографического кризиса, труд женщин в так называемых неженских профессиях, невидимый и неоплачиваемый уход за трудом.

"Сегодня только каждая вторая украинская женщина работает. А женщины, которые работают, в среднем зарабатывают значительно меньше мужчин и тратят еще 55 часов в неделю на неоплачиваемый домашний и уходный труд. Наш путь в ЕС должен помочь решить эти проблемы — через справедливую оплату труда, доступные услуги по уходу и равные возможности для профессионального развития", — подчеркнула соучредительница Конгресса, народная депутат Мария Ионова.

На дискуссионной платформе "Культура как стратегия" обсудили сохранение украинского культурного наследия, культурную дипломатию и поддержку культурных проектов.

"В 2022 году средняя сумма доната через сервисы ПриватБанка составила 16 гривен. Сегодня это 200 гривен! Мы донатим сознательно и регулярно. А ПриватБанк предоставляет целую линейку инструментов, чтобы сделать поддержку проще", — рассказала заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов Лариса Чернышова.

Во время Конгресса состоялась презентация книги "Ви|значні" – совместного проекта Украинского Женского Конгресса, ПриватБанка и The Ukrainians Media. Издание объединило 22 письма известных украинок к следующему поколению лидеров.

Важность системной поддержки украинских общин и реализации проектов, направленных на сохранение культурного наследия и укрепление национальной идентичности, отметил заместитель СЕО МХП по устойчивому развитию, председатель Наблюдательного совета благотворительного фонда "МХП-громаді" Юрий Мельник.

"Мы системно реализуем проекты общегосударственного масштаба, в частности в сферах культуры, сохранения исторического наследия и утверждения национальной идентичности. Все эти инициативы объединяет стратегическая цель — развитие сильного и устойчивого Украинского государства", — подчеркнул Юрий Мельник.

Культурную программу Конгресса дополнило выступление творческого объединения МУР, которое состоялось при поддержке ПриватБанка.

Мероприятие было проведено Украинским Женским Конгрессом в рамках проекта "От вызовов к устойчивости: женское лидерство в комплексной безопасности и гендерное равенство в Украине", реализуемое Украинским Женским Фондом при финансовой поддержке Европейского Союза.

Конгресс поддержал ПриватБанк – крупнейший государственный банк Украины и драйвер цифровых перемен.

Конгрессу также оказал поддержку Ощадбанк – комплексные решения для женского бизнеса.

Мероприятие прошло при поддержке Райффайзен Банка, который является послом лидерства женщин и развития женского предпринимательства.

Конгресс благодарен за поддержку Благотворительного Фонда "МХП-громаді"

10-й Украинский Женский Конгресс организован при поддержке ООН Женщины в рамках Стратегической ноты Структуры ООН Женщины в Украине (2025-2029) при финансовой поддержке правительств Канады, Хорватии и Швеции.

Конгресс поддержал Фонд имени Гайнриха Белля (бюро Киев-Украина) и Международный фонд "Возрождение".

Конгресс организован при поддержке проектов ПРООН "Усиление участника управления" и "Экваномика". Проект Экваномика финансируют Дания, Люксембург и Республика Корея.

Событие произошло при поддержке швейцарско-украинской программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа, а также Международного института демократии и содействия выборам (International IDEA) при поддержке Правительства Канады, Женского Ромского фонда Чирикли и Национального Демократического Института (НДИ).

Генеральный информационный партнер 10-го Украинского Женского Конгресса – медиакомпания Starlight Media. Медиаподдержку также оказали телеканалы Прямой и 5-й канал, Эспрессо, онлайн-издание "Украинская правда", Телеграф.ua и NV.