Чи буде холодною цьогорічна зима: свіжий прогноз метеорологів

Блогер побував на карпатській метеостанції

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Український блогер basarab49 завітав на метеостанцію Пожижевська в Карпатах, де дізнався, якою може бути зима в Україні цьогоріч. За попередніми оцінками метеорологів, очікувати варто теплого зимового сезону.

Відео з метеостанції блогер опублікував на своїй сторінці в Instagram. У ньому він розповів, що почув від фахівців, а також поділився своїми думками щодо майбутніх морозів.

Що кажуть метеорологи про зиму

За його словами, під час візиту він поспілкувався з метеорологами, які вже підготували попередній прогноз на зимовий сезон.

"По всіх показниках, всіх параметрах, які тут знімаються, всі дослідження, які проводяться, вже ясно фахівцям: зима буде теплою", — розповів блогер.

Конкретних даних метеорологів на підтвердження прогнозу блогер не навів, проте запевнив, що сильних морозів не варто боятися.

"Холодно не буде, не переживайте", — заявив він.

Остаточно оцінити, якою буде погода протягом усього сезону, можна буде ближче до зими. Сам блогер також закликав не поспішати з висновками.

"Але справжня зима ще попереду, тож стежимо за прогнозами", — підсумував basarab49.

Метеостанція Пожижевська розташована високо в Карпатах — приблизно на висоті 1450 метрів над рівнем моря. Тут погоду спостерігають не просто для прогнозів: фахівці збирають дані про температуру, вітер, опади та сніговий покрив, а також стежать за умовами, які можуть спричинити сходження лавин.

Розташування станції дозволяє спостерігати за погодою безпосередньо в гірських умовах, де вона може суттєво відрізнятися від погоди в низинних районах. Це одна з найвисокогірніших метеорологічних і сніголавинних станцій України.

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