Грудень без снігу та затяжний старт: зима в Україні буде незвичайною

Однією з причин називають сильний Ель-Ніньо

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Зима 2026-2027 років у Європі може бути менш сніговою, ніж прогнозували раніше. У грудні в Україні замість стійкого снігового покриву можливі дощі, мокрий сніг, тумани та сльота.

Про це свідчать дані мультимодельного аналізу, опублікованого експертами Severe Weather Europe та європейською службою Copernicus Climate Change Service (C3S). Вони зіставили прогнози шести світових метеомоделей.

Чому зима може бути малосніжною

Однією з причин називають сильний Ель-Ніньо. При цьому кліматичному явищі температура поверхневих вод в екваторіальній частині Тихого океану стає вищою за звичайну. Це впливає на рух повітряних мас та погоду у різних регіонах світу.

Згідно з аналізом, жодна з шести моделей не прогнозує у грудні кількість снігу вище за норму в Східній та Центральній Європі.

Погода в Україні у грудні. Інфографіка: ШІ/"Телеграф"

Чого чекати в Україні

У західних, центральних та південних областях України у грудні може не сформуватися стійкий сніговий покрив. Замість звичних зимових пейзажів можливі тумани, мокрий сніг із дощем та сльота.

Це не означає, що у грудні снігу зовсім не буде. Він може випадати рідше чи швидко танути, не утворюючи стійкого покриву.

Сезонні прогнози не дозволяють точно визначити, яка погода буде у конкретному місті у певний день. З наближенням зими оцінки можуть змінитися.

Як повідомляв "Телеграф", у вересневому бюлетені американських кліматологів зазначено, що на сході екваторіальної частини Тихого океану температурна аномалія перевищила +3 °C. Такий прогрів поверхневих вод пов’язаний з Ель-Ніньо. Кліматична служба Copernicus зазначає, що вплив Ель-Ніньо на погоду в Європі зазвичай помітніший узимку. Тому це явище важливо враховувати як сезонне тло, обговорюючи малосніжний початок зими. Однак ймовірність сильної океанічної аномалії, яку фахівці оцінюють більш ніж у 90%, не гарантує теплу зиму в Україні і сама по собі не доводить, що сніг буде меншим.