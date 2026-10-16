Кафе у формі труни: де в Україні пропонували відвідати "Вічність" у білих тапочках (фото)
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На вході гостей зустрічає напис про білі капці, а всередині столики стоять поруч із трунами та траурними вінками.
Бар "Вечность" оформлений у похоронному стилі. Дерев’яна будівля нагадує величезну труну, а в залі стоять схожі на справжні труни й висять траурні вінки.
Навіть правила входу підтримують незвичайну тему: відвідувачів просять заходити лише в білих капцях. Про це розповіла Вікторія в threads.
"Прикиньте. 20 років тому у Трускавці був бар у вигляді ВЕЛИЧЕЗНОЇ ТРУНИ "Вічність". Як на мене, це дуже кріпово, але геніально, як на той час. Казали, що там весілля проводили", — написала Вікторія.
Табличка з цим правилом висить на стіні зі світлих дерев’яних дощок. На яскраво-жовтому тлі з рожевою рамкою намальовані капці. Вивіска має навмисно помітний вигляд: похмуру тему тут подають із гумором, і це помітно ще до того, як гості побачать інтер’єр.
Зовні заклад не сплутаєш зі звичайним кафе. Будівля видовжена, зі скошеними гранями. Над невеликими вхідними дверима – вивіска з назвою. Дерево залишили без кольорового оздоблення, тому його текстура добре помітна на стінах і високому похилому даху.
Усередині – зовсім інший настрій: замість світлого фасаду – темні стіни з блискучою оббивкою. По обидва боки від столика вертикально стоять відкриті труни, а над відвідувачами висить вінок із жовтими й білими квітами. Похоронна атрибутика визначає оформлення всієї зали.
Водночас стіл накритий як у кафе: чашки з блюдцями, келихи й невеликий вогник посередині. Звичайне чаювання серед траурного декору створює головний контраст "Вечности": гості сидять за звичним столиком в обстановці, якої не очікуєш побачити в барі.
Як повідомляв "Телеграф", у Черкасах було знамените кафе "Ярославна", яке відкрилося у травні 1987 року. Десятиліттями воно залишалося знайомим городянам місцем, де продавався відомий торт.