Українців вразила розкішна труна з незвичного матеріалу: "З землі дістали — в землю поклали" (фото)

Вона викликала чимало жартів

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У мережі обговорюють домовину, інкрустовану бурштином. Стверджується, що її продає Рівненське похоронне агентство.

Фото труни, оздобленої великою кількістю бурштину, опублікувала користувачка соцмережі Threads. На кадрах — лакована дерев'яна домовина теплого відтінку. Верхня частина кришки густо інкрустована бурштином різних відтінків.

Кришка щільно вкрита мозаїкою зі шматочків бурштину різних відтінків — від медово-жовтого до темно-коричневого та коньячного. Вказано, що це каміння має унікальну фактуру.

Труна, оздоблена бурштином. Фото: threads.com/@milochka_derkach

Бурштин — це органічна викопна смола давніх хвойних чи покритонасінних дерев, яка пройшла процес скам'яніння та хімічних змін протягом мільйонів років. Хоча він не є мінералом, але використовується як дорогоцінний і ювелірний матеріал. Натуральний бурштин (сировина та камені) в Україні коштує від 49 до 500 грн за грам залежно від фракції та якості.

Українці активно коментують публікацію. Жартують, що "красиво гнити не заборониш". Також сміються, що тепер копачі бурштину вийдуть на новий рівень. Комусь бурштин на труні схожий на фініки. Ось деякі з коментарів:

З землі дістали — в землю поклали

Копачі бурштину вийдуть на новий рівень

Наче фініками обкладено

Начебто воно там комусь потрібно

Відколупувати по камінчику на згадку живі родичі почнуть ще на похованні

Якщо і гнити, то по багатому

Раніше "Телеграф" розповідав, де в Україні пропонували відвідати "Вічність" у білих тапочках. У Трускавці працював бар, оформлений у похоронному стилі. Дерев’яна будівля нагадувала величезну труну, а в залі висіли траурні вінки.