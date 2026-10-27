Будить людей вночі: у Києві пропонують змінити правила звучання сирени

Мешканці столиці звернули увагу на проблему, яка особливо гостро відчувається під час нічних тривог

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У Києві пропонують змінити порядок звукового сповіщення про закінчення повітряної тривоги. Автор електронної петиції просить міську владу прибрати зайві сигнали: вони звучать навіть після повідомлення про відбій і заважають мешканцям спати. Гучну сирену на початку небезпеки пропонують залишити.

Звернення опублікували на сайті електронних петицій Київської міської ради.

Які сигнали пропонують прибрати

Автор петиції описує послідовність звуків, які чують кияни під час повітряної тривоги. За його словами, спочатку через гучномовці передають голосове повідомлення, а потім додатково включають сирену.

Після закінчення небезпеки порядок змінюється: спочатку звучить сирена, потім передають музичні сигнали про відбій. Їх можуть повторити двічі.

У результаті мешканці чують кілька сповіщень поспіль, хоча про закінчення тривоги вже повідомили. Особливо відчутною є проблема вночі: гучні звуки будять людей і переривають сон.

Автор ініціативи вважає, що додаткові сигнали не повідомляють нічого нового, але створюють надлишкове акустичне та психологічне навантаження.

Петиція пропонує прибрати повторні сигнали під час відбою тривоги, зберігши сирену на початку небезпеки.

Київську владу просять переглянути порядок звукового сповіщення населення

Чому нічні оповіщення викликають питання

У зверненні йдеться, що гучні звуки, що повторюються, можуть особливо важко переносити діти, люди з інвалідністю, підвищеною чутливістю до звуків і ті, хто пережив травматичні події.

Автор також згадує свійських тварин: різкі сигнали можуть викликати у них страх і занепокоєння.

При цьому він наголошує, що не пропонує відмовлятися від оповіщення населення. Ідеться про те, щоб зробити його зрозумілішим і прибрати повтори, які не дають людям додаткової інформації про загрозу.

Як приклад автор наводить Німеччину, де мешканців інформують за допомогою сирен, мобільних додатків, радіо, телебачення та інших каналів зв’язку.

Що вимагають від міської влади

Автор петиції просить Київську міську раду та Київську міську державну адміністрацію переглянути порядок сповіщення про відбій повітряної тривоги.

Зокрема, він пропонує:

не дублювати голосове повідомлення про відбій сиреною, якщо інформацію про закінчення небезпеки вже передали;

не повторювати музичний сигнал, залишивши одне чітке повідомлення;

перевірити чинний алгоритм роботи міської системи оповіщення;

з’ясувати, навіщо використовують кілька сигналів поспіль, та перевірити, чи відповідають вони нормативним вимогам;

публічно пояснити необхідність додаткових сигналів, якщо їх використовують через технічні обмеження.

При цьому автор пропонує зберегти гучне звукове попередження про початок повітряної тривоги: воно критично важливе для безпеки населення.

На які правила посилається автор петиції

У зверненні також згадується постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2026 року №1092 із змінами від 15 вересня 2026 року. За твердженням автора, документ передбачає подачу сигналу "Відбій повітряної тривоги" відповідним голосовим повідомленням без звукового сигналу "Увага всім".

Автор просить перевірити, чи фактична робота системи оповіщення відповідає в Києві встановленому порядку і чи не дублюють сигнали без необхідності.

Відповідність чинного алгоритму нормативним вимогам слід перевірити окремо. Саме звернення не означає, що міська влада вже визнала порушення або погодилася змінити порядок оповіщення.

Ініціатор вважає, що система має ефективно захищати населення, не створюючи зайвого шуму, якого можна уникнути без шкоди для безпеки мешканців.

Як повідомляв "Телеграф", на сайті Київської міської ради з’явилися петиції №14516 та №14520 з пропозиціями змінити сповіщення про загрозу у Києві. Ярослав Шульга виступив за повернення попереднього сигналу тривоги; його петиція набрала 118 голосів. Автор іншої петиції запропонував скасувати поділ сигналів повітряної тривоги за рівнями небезпеки, тому ініціативи зачіпають не лише гучність чи повторення сигналів, а й сам порядок їхньої подачі.