Екологія в супермаркетах: куди насправді діваються старі батареї з "АТБ" та "Аврори"?

Небезпечні відходи відправляли за кордон

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Покупці здають батарейки в магазинах "АТБ", "Аврори" та інших мереж. Потім їх сортують і відправляють на перероблення. Заводи розташовані за межами України.

Про це пресслужба "Аврори" повідомила в Threads, відповідаючи на запитання Катерини. Українка підтримала збір використаних батарейок у магазинах, але запитала, що з ними відбувається, коли контейнери заповнюються.

"І що тут дивного: приходиш у магазин і викидаєш використані батарейки в контейнер. Це збереження довкілля. Цікаво, а куди дівають контейнери з використаними батарейками мережі на кшталт "АТБ" або "Аврори" після заповнення?", – написала вона.

"Добрий день! Батарейки сортують і передають на перероблення на заводи в Польщі та Румунії", – відповіли їй в "Аврорі". Компанія також оприлюднила звіти про виконану роботу.

"Аврора" повідомила, що використані батарейки відправляють на перероблення до Польщі та Румунії

Куди відправляють батарейки з "АТБ"

Батарейки, зібрані в "АТБ", також сортують і відправляють за кордон. На сторінці проєкту зі збору батарейок в "АТБ-маркеті" зазначено, що спочатку всі зібрані елементи живлення доставляють на ліцензований сортувальний склад. Звідти їх відправляють на європейський завод BatEKO у Польщі.

Організатори проєкту гарантують, що підприємство утилізує батарейки. Звіти про перероблення кожної партії публікують у розділі "Звіти" на сайті проєкту.

У 2023 році мережа "АТБ" зібрала й відправила на перероблення 211,6 тонни відпрацьованих батарейок, які покупці принесли до спеціальних контейнерів. Згідно з даними, оприлюдненими в січні 2024 року, за час роботи проєкту мережа відправила на спеціалізовані заводи в Румунії та Польщі 311 тонн батарейок – близько 15 мільйонів штук.

Актуальні акції в "АТБ"

У 2026 році відвідувачі "АТБ" помітили, що магазини перестали приймати використані батарейки на утилізацію. При цьому мережа публічно не робила жодних заяв із цього приводу.