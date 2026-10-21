Борщ із "залізом": українка знайшла в капусті з супермаркету дещо лякаюче

Так виглядає незламність в аграрному секторі, — пишуть в мережі

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Українка купила в магазині капусту з "сюрпризом". У головці був маленький залізний уламок.

Фото "пораненої" капусти у соцмережі Threads показала користувачка Альона Чиркова. Вона розповіла, що купила капусту у магазині, й побачивши на ній маленький отвір, спочатку подумала що у голівці гусінь.

Українка знайшла уламок у купленій на борщ капусті. Фото: threads.com/@chirkova__alena

"Але ні, там був ось такий залізний уламок", — пише дівчина.

У коментарях українці висунули припущення, що уламок міг потрапити у капусту під час транспортування — вантажна машина з овочами могла потрапити під обстріл. Або — в ході ворожого удару по складах.

Одна з користувачок написала, що "так виглядає "незламність" в аграрному секторі". Також не обійшлося без жартів, адже українці не втрачають почуття гумору навіть у темні часи. Жартують, що у випадку масивної сокотечі капусті потрібно накласти турнікет.

Авторка посту розповіла, що капуста, після вилучення уламка пішла на борщ. Ось деякі з коментарів:

Цілком може бути таке, що вантажна машина, в якій були овочі, потрапила під обстріл, ну й в овочі потрапили уламки

Більш вірогідно що по складу. Бо не так давно у нас потрапили в ферму

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Накладіть турнікет, якщо масивна сокотеча

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