"Что за апокалипсис?": опустевший супермаркет в одной из областей насторожил украинцев (фото)

В соцсетях обсуждают возможные причины необычной ситуации

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В Хмельницкой области покупатели заметили почти пустые полки в супермаркете "АТБ". Фотографии появились в соцсетях. Одни удивились увиденному, другие предположили, что товары могли разобрать из-за распродажи.

На снимках, опубликованных пользователем Threads, видно, что на нескольких стеллажах осталось совсем мало товаров, а некоторые полки почти пусты.

"А что за апокалипсис начался?" – пошутила автор публикации.

Покупатели обсуждают полупустые полки в супермаркете "АТБ" на фоне перебоев с поставками

В комментариях одна пользовательница предположила, что полки могли опустеть из-за периодической акции. Другая рассказала, что накануне тоже удивилась тому, что увидела в магазине.

О похожих случаях в других городах рассказали и другие пользователи. Одна покупательница выложила фотографию почти пустых полок в "АТБ" и отметила, что накануне увидела там такую же картину.

Комментаторы обратили внимание и на нехватку отдельных товаров. Одна из пользовательниц пожаловалась, что особенно не хватает сахара. Автор публикации ответила, что проблемы есть и с макаронами.

Еще одна пользовательница рассказала, что в Житомире в магазине "АТБ" тоже были пустые полки. По ее словам, такая ситуация наблюдалась на двух этажах торговой точки. В комментариях предположили, что покупателям, возможно, стоит запастись продуктами.

По публикациям в соцсетях нельзя установить точные причины отсутствия товаров в конкретных магазинах. Неизвестно и то, насколько широко распространилась такая ситуация.

Покупатели обсуждают почти пустые полки в "АТБ" на фоне перебоев с поставками

Некоторые покупатели утверждают, что слышали о перебоях с поставками в магазины сети. Одна пользовательница написала, что в "АТБ" якобы снова возникли трудности с доставкой товаров, но призналась, что подтверждения этой информации не нашла.

Другая участница обсуждения призвала не паниковать. Автор публикации согласилась: она не утверждает, что возникли серьезные проблемы, но задумалась, не стоит ли сделать небольшие запасы продуктов.

Покупатели обсуждают возможные перебои с поставками товаров в "АТБ"

Почему в "АТБ" могут пустовать полки

Фотографии появились на фоне проблем с поставками товаров в украинские супермаркеты. За последние месяцы российские удары повредили несколько логистических объектов "АТБ". Из-за этого сеть меняет маршруты доставки и сокращает ассортимент.

В начале октября компания сообщила, что временно сократила ассортимент примерно на 29% по сравнению с показателями полугодовой давности. Сильнее всего на него повлияли трудности с поставками отдельных продуктов: круп, сахара, муки, макаронных изделий и растительного масла. Об єтом пишет Forbes.ua

В компании заявляли, что ситуация с поставками остается контролируемой, хотя в отдельных магазинах некоторые категории товаров могут временно отсутствовать.

Пока нет подтверждений, что полупустые стеллажи именно в магазине Хмельницкой области связаны с последствиями обстрелов. Причиной могли стать задержки поставок, особенности конкретной торговой точки или временное отсутствие отдельных товаров.

В целом в Украине не прогнозируют длительного системного дефицита продуктов, но локальные перебои с ассортиментом возможны.

Что известно об ударах по складам

13 октября 2026 года российская атака повредила грузовик и фасад складского помещения на территории одного из предприятий Хмельницкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин. В тот же день пожары возникли на промышленных объектах в Хмельницком и Шепетовском районах.

российская атака повредила грузовик и фасад складского помещения на территории одного из предприятий Хмельницкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин. В тот же день пожары возникли на промышленных объектах в Хмельницком и Шепетовском районах. 13 октября под удар попал логистический центр "Эпицентра" в Хмельницком. По данным компании, объект атаковали десять раз за день. Возникли пять крупных пожаров, огонь уничтожил около 85% товаров, хранившихся на складе. Комплекс обеспечивал поставки продукции в магазины сети. Об атаке агентство "Укринформ" сообщило 14 октября.

По данным компании, объект атаковали десять раз за день. Возникли пять крупных пожаров, огонь уничтожил около 85% товаров, хранившихся на складе. Комплекс обеспечивал поставки продукции в магазины сети. Об атаке агентство "Укринформ" сообщило 14 октября. В начале сентября в регионе после российских атак беспилотниками также горели складские помещения предприятий. По данным прокуратуры, вечером 2 сентября из-за падения обломков дрона загорелся склад в Хмельницком, а ночью 3 сентября беспилотник попал в складское помещение предприятия в Хмельницком районе.

Как сообщал "Телеграф", сахар продолжают поставлять в магазины "АТБ", но покупатели часто разбирают его сразу после появления на полках – об этом свидетельствуют данные о поставках. Пустые полки могут объясняться проблемами с доставкой и высоким спросом. Ситуация с разными продуктами неодинакова: в "АТБ" сообщали об острой нехватке гречки, тогда как поставки других круп, муки и подсолнечного масла оставались стабильными.