После скандала с ремонтом АЭС: какая компания получила контракт от "Укрзализныци" более чем на 1,4 млн грн

В смете этой фирмы на ремонт фасадов ХАЭС журналисты обнаружили материалы по ценам в 1,5–2,5 раза выше розничных

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В конце декабря 2025 года филиал "Укрзализныци" заключил с компанией "СУ-39" договор на услуги автомобильного крана стоимостью более 1,4 млн. грн. Эта же фирма осенью 2024 года получила подряд на ремонт фасадов Хмельницкой АЭС за 6,75 млн грн. После журналистского расследования о завышенных ценах договор был расторгнут.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": "Завышенные цены и сговор на торгах: почему "Энергоатом" снова работает с фирмой скандального подрядчика"

Кто получил заказ железнодорожников

"СУ-39" – сокращенное название компании "Строительная компания "Специализированное управление-39". По данным YouControl, 100% компании принадлежит ровенскому бизнесмену Михаилу Мельнику.

Компания получила контракт с железнодорожным филиалом уже после прекращения договора с ХАЭС по ремонту фасадов. Новый заказ – услуги автомобильного крана.

Почему ХАЭС расторгла договор с "СУ-39"

Осенью 2024 года компания выиграла тендер на ремонт фасадов Хмельницкой атомной электростанции. Журналисты проекта "Наши деньги" проанализировали смету и выяснили, что строительные смеси и штукатурку Ceresit заложили по ценам, в 1,5-2,5 раза превышающим розничные цены в магазинах.

После огласки "Энергоатом" публично расторг соглашение. Директор Хмельницкой АЭС Андрей Козюра подписал приказ о служебном расследовании и расторжении договора из-за несоответствия ценовых параметров в проектной документации.

Напомним, в августе руководство "Укрзализныци" попало под бешеную критику горожан. На станции при въезде в Сваляву в Закарпатье было уничтожено гнездо аистов, которое было там более 40 лет и стало настоящей визитной карточкой города.