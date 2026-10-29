Кружляв далеко від Дніпра: став відомий маршрут дрона, який вдарив по електричці (карта)

БПЛА провів багато часу над іншим обласним центром

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Російський безпілотник 29 жовтня атакував залізничну платформу, де перебував пасажирський електропоїзд № 866 сполученням Дніпро — Запоріжжя. За попередніми даними, внаслідок удару загинули 13 людей.

Волонтер з Дніпра та засновник моніторингового Telegram-каналу Тимофій Потеряйло, відомий як Кучер, опублікував карту польоту дрона.

Як видно на карті, БПЛА довго кружляв над Запоріжжям, після чого рушив на Кривий Ріг. Проте посеред шляху змінив курс на Дніпро.

Як летів дрон, який вдарив по електричці у Дніпрі. Фото: Тимофій Кучер

За словами Кучера, йдеться про реактивний безпілотник "Герань-4 Сікер".

"Реактивний БпЛА (Герань-4 Сікер), який керувався в реальному часі, цілеспрямовано вдарив по вокзалу міста", — розповів Потеряйло "Телеграфу".

Що відомо про російський дрон "Герань-4 Сікер"

"Герань-4" — російський реактивний ударний безпілотник, який РФ почала застосовувати у 2026 році. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, апарат має турбореактивний двигун, що дає змогу розвивати швидкість до 450 км/год, а дальність його польоту становить до 770 км. Безпілотник може нести бойову частину масою до 90 кг.

За поясненням радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова, опція "Сікер" може встановлюватися на різні версії "Гераней" — від другої до четвертої.

Такий дрон має кілька камер, які працюють у різних режимах, а також Mesh-модем, через який оператор може керувати апаратом.

Головна особливість "Сікера" — система автоматичного розпізнавання та захоплення цілі з подальшим наведенням. Для цього використовуються алгоритми машинного зору на базі мікрокомп’ютера Raspberry Pi.

За словами експерта, після захоплення цілі безпілотник може продовжувати наведення на неї автоматично, навіть без подальшої участі оператора.

"Якщо пілот "Сікера", наприклад, захоплює в ціль локомотив з відстані кілометр, то малопотужна система радіоелектронної боротьби на локомотиві не захистить його. Алгоритми машинного зору доведуть "Сікер" до цілі без участі оператора", — пояснив Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дрон-вбивця "Гераней" вже налякав росіян.