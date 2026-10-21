Єдиний такий на Полтавщині: чим особливий Кременчуцький університет, атакований Росією (фото)

За даними місцевих пабліків, травмовано жінку, яка чергувала у корпусі універу

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В ніч на середу, 21 жовтня, під російський удар потрапив Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Виникла пожежа на верхньому поверсі, повилітали вікна.

"Телеграф" розповідає про Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Він є єдиним класичним університетом Полтавської області.

Росія атакувала університет у Кременчуку — що відомо

За даними ДСНС, внаслідок ворожого удару по території університету імені Михайла Остроградського загорівся п’ятий поверх навчального корпусу. За попередніми даними, в ході російської атаки травмовані двоє людей. У місті також постраждала 16-річна дівчина, яку госпіталізували.

Вогонь охопив верхній поверх. Фото: t.me/h_kremenchug

Ворог поцілив у навчальний корпус. Фото: t.me/h_kremenchug

Кременчуцький національний університет — історія та сьогодення

В університеті навчаються понад 4 000 студентів. Історія університету почалася у далекому 1921 році. Тоді в Кременчуці відкрили вищі педагогічні курси, де викладали українською. Це був перший заклад вищої освіти в місті.

КрНУ імені Михайла Остроградського. Фото: Вікіпедія

У 2007 році закладу присвоїли ім’я Михайла Остроградського — його першого ректора. У серпні 2009 року університет став першим класичним університетом Полтавщини, а 21 серпня 2010 року указом Президента України отримав національний статус.

Мозаїка на будівлі університету. Фото: Группа КрНУ у Facebook

Серед пріоритетних напрямів університету – електромеханічні системи й автоматизація, енергетика, електричні машини та апарати. Тут досліджують новітні матеріали й нанотехнології, енерго- та ресурсозбереження, інформаційні системи й математичне моделювання. Є також напрями, пов’язані з гірництвом, машинобудуванням і транспортом.

Університет готує фахівців і для інших галузей: екологічної біотехнології та безпеки, землевпорядкування і кадастру, економіки, менеджменту, маркетингу, фінансів і бухгалтерського обліку. Зараз його ректором є Михайло Загірняк.

Відомі випускники КрНУ імені Михайла Остроградського

В закладі навчався Микола Мельник — відомий льотчик-випробувач, який брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Він здійснював небезпечні вертолітні польоти над зруйнованим четвертим енергоблоком для виконання робіт із ліквідації наслідків катастрофи.

Також КрНУ закінчила Ганна Касьянова — українська легкоатлетка, яка спеціалізується на семиборстві. Спортсменка представляла Україну на міжнародних змаганнях, зокрема Олімпійських іграх.

Ще одним випускником Кременчуцького національного університету є український бізнесмен і альпініст Ігор Кушнір. Багато років він очолював компанію "Київміськбуд".

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Росія регулярно атакує Кременчук. Ворог б'є по місту від початку повномасштабної війни.