Правоохранительные войны: НАБУ проводит обыски у должностных лиц СБУ, расследовавших дела против руководства антикоррупционных органов

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В Украине развертывается новый масштабный конфликт между силовыми структурами. НАБУ проводит обыски у трех чиновников СБУ, подразделения которых ранее участвовали в расследовании уголовных производств по руководству антикоррупционных органов и их окружения – пишет политический эксперт Олег Постернак.

Как заявил бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко, речь идет о сотрудниках СБУ, которые были вовлечены в расследования в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса, а также лиц из близкого окружения руководителя САП Александра Клименко, в том числе членов его семьи.

Кравченко прямо связывает нынешние обыски с предыдущими уголовными производствами и называет действия НАБУ и САП политической местью: "Действия НАБУ и САП не что иное как политическая месть и систематические попытки дестабилизировать ситуацию в стране".

Он также анонсировал обнародование материалов соответствующих уголовных производств и объяснений по закрытию дела против директора НАБУ.

"Ситуация приобретает особенно резонансный характер на фоне конфликта 2025 года, когда правоохранители осуществляли следственные действия в отношении представителей антикоррупционной системы. Теперь под обысками оказались чиновники, чьи подразделения были вовлечены в расследования.

Такое стечение обстоятельств неизбежно задает вопрос: не превращается ли антикоррупционная система, созданная для борьбы со злоупотреблениями, в инструмент давления на тех, кто решается расследовать деятельность его собственного руководства?

Масштаб конфликта уже выходит за рамки обычного уголовного производства и обостряет вопросы подотчетности антикоррупционных органов" – считает О.Постернак.