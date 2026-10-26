Пенсії у листопаді зростуть на майже 600 грн: кому доплатять і хто не отримає надбавку

Вікові надбавки призначають автоматично, якщо загальна сума пенсійних виплат не перевищує 10 340,35 грн

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У листопаді 2026 року в Україні не проводитимуть загального підвищення пенсій, однак частина пенсіонерів зможе отримати більші виплати. Йдеться про вікові надбавки, які нараховують за дотримання визначених умов.

Право на таку доплату залежить насамперед від віку людини та розміру її пенсії. Тож у листопаді збільшення виплат стосуватиметься не всіх пенсіонерів, а лише тих, хто відповідає встановленим критеріям. Детальніше у матеріалі "Судово-юридичної газети".

Хто отримає доплату до пенсії

Вікову надбавку отримають громадяни, які досягли 70, 75 або 80 років. Її щомісячний розмір залежить від віку:

300 грн – пенсіонерам віком від 70 до 74 років;

456 грн – людям віком від 75 до 79 років;

570 грн – громадянам віком від 80 років.

Після досягнення наступного вікового рубежу надбавки не підсумовують. Доплата збільшується на різницю між установленими сумами. Наприклад, після 75-річчя пенсіонер, який отримував 300 грн, матиме право на вікову надбавку в 456 грн. Фактично виплата зросте на 156 грн.

Вікова надбавка до пенсії залежить від віку та не підсумовується після нового рубежу

Як призначають надбавку та яке обмеження діє

Пенсійний фонд України автоматично перерахує виплату, коли людина досягне відповідного віку. Звертатися до фонду чи подавати заяву не потрібно.

Вікову доплату призначають пенсіонерам, у яких загальний розмір виплат з урахуванням усіх надбавок і підвищень не перевищує 10 340,35 грн.

Як повідомляв "Телеграф", пенсіонерам за віком автоматично нараховують доплату за стаж понад установлену законом норму.