В Україні пропонують не переходити на зимовий час: причина поважна

Автор петиції до уряду просить зберегти UTC+3 на період воєнного стану заради безпеки дітей та раціонального використання природного світла

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Українець закликає відмовитися від сезонного переходу на зимовий час і залишити в Україні UTC+3 – літній час – до завершення воєнного стану. Він аргументує свою пропозицію раціональним використанням природного освітлення, а також безпекою дітей та дорослих.

Відповідну петицію №41/011110-26. на офіційному порталі Кабінету Міністрів України зареєстрував Олег Звягін. Свою ініціативу він пояснив постійними атаками на енергетичну інфраструктуру та потребою ощадливо використовувати електроенергію. На думку автора ідеї, UTC+3 допоможе раціональніше використовувати природне світло ввечері.

"За UTC+2 (зимового часу) темрява настає раніше за годинником, ніж за UTC+3. Збереження літнього часу забезпечить більше природного освітлення під час повернення дітей додому та пересування громадян у вечірній час", – зазначає Олег Звягін у петиції.

Окремо автор згадує школярів, які навчаються у другу зміну й повертаються додому ввечері. Також він пише про пішоходів і пасажирів громадського транспорту, які пересуваються вулицями без освітлення через економію електроенергії або блекаути.

"В умовах війни, перебоїв з електропостачанням та обмеженого вуличного освітлення доцільно оцінити вплив часового режиму на безпеку людей", – наголошує Олег Звягін у зверненні.

Коли переводять годинник у 2026 році. Інфографіка: "Телеграф"

Яких рішень автор очікує від Кабміну

Українець просить уряд залишити літній час на весь рік без сезонного переведення стрілок і доручити експертам провести фаховий аналіз. Вони мають оцінити, як використання UTC+3 протягом року вплине на вечірнє пікове навантаження в енергосистемі України.

Також автор закликає дослідити, як тривалість світлового дня впливає на безпеку дорожнього руху, пішоходів і дітей. Звягін просить підготувати відповідні рішення Кабінету Міністрів України або подати законопроєкт до Верховної Ради.

Скільки підписів потрібно, щоб петицію розглянули

Збір підписів розпочався 15 жовтня 2026 року й поки що перебуває на початковому етапі. До завершення голосування залишається 91 день. Щоб Кабінет Міністрів України розглянув звернення, воно має набрати 25 000 підписів.

Важливо! Подання петиції – це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Більш докладно читайте у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити"

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