Максим Шкиль: Правительство строит новую трассу за 10 млрд грн, хотя до сих пор имеет миллиардные долги перед "Автострадой"

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У правительства огромные долги перед Автострадой за уже выполненные работы, в том числе инженерную защиту 15 энергообъектов от дронов, но строит новую четырехполосную трассу за 10 млрд грн. Об этом сообщает Эспрессо со ссылкой на основателя компании-застройщика Максима Шкиля.

"Имея огромный долг перед компанией, правительство продолжает строительство новой трассы Н-31 (Днепропетровская и Полтавская обл. – ред.) стоимостью 10 млрд грн, текущий ремонт которой был сделан в 2026 году, и на этот ремонт государством было потрачено свыше 1 млрд грн. Соответственно строить новую 4 полосную дорогу, когда есть качественная проездная существующая, нет никакой нужды! Эти издержки неуместны. Существующая дорога в идеальном состоянии", – заявил Шкиль.

Причем Максим Шкиль подчеркнул, что эти деньги лучше потратить именно на защиту. По его мнению, государству нужно две вещи: обеспечить финансирование фактически выполненных работ и привлечь к выполнению планов устойчивости компании, которые могут дать результат. Однако фактическая ситуация совсем другая.

СЕО компании подчеркнул, что Автострада, невзирая на долги правительства, продолжает работы, в том числе по защите объектов критической инфраструктуры.

"Касательно объектов защиты энергетики есть примеры более 20 попаданий в одну подстанцию, где Автострада делала защиту, после чего трансформаторы работают и сотни тысяч людей имеют напряжение. Это конкретный итог работы в условиях войны. Не отчеты в Facebook, видео, не заявления и не обещания, а завершенные объекты, выполняющие свое назначение", – говорит Максим Шкиль.

Также он публично обратился к премьер-министру Сергею Корецкому и призвал начать экономию расходов с трассы Н-31 и других объектов капитального строительства, поскольку тогда появятся средства на погашение долгов.

"В последние годы во время выполнения служебных обязанностей по обеспечению защиты объектов энергетики погибли 5 работников Autostrada, более 20 работников получили ранения. В результате российских атак уничтожено и повреждено около 50 единиц специализированной техники и оборудования. Эти убытки никто не компенсирует! Система компенсации военных рисков не работает", – заявил Шкиль.

Напомним, ранее Шкиль заявлял, что долг государства перед его компанией достигал около 15 млрд грн. Речь идет о защите энергетических объектов, от которой зависит устойчивость страны во время российских атак.