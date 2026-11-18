Требования к охранникам лесники объясняют условиями военного положения

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Охранные подряды "Лесов Украины" получает киевское ЧП "Инновационные комплексы безопасности (ИБК) с уставным капиталом 100 грн. В 2025 году "Центральный лесной офис" заключил с ним договор на 93,04 млн грн.

Подробнее читайте на "Телеграфе": Охрана на бумаге? Что обнаружили следователи на объектах "Лесов Украины" и кто получает миллионные контракты

Как выяснил "Телеграф", изучивший охранные закупки лесных офисов, предприятие принадлежит Анне Обломей. Она связана с охранной группой "Шериф".

Сколько контрактов получило ИБК

По данным BI Prozorro, общая сумма торгов, выигранных ИБК, составляет 301,5 млн грн. Более 141,8 млн грн компании принесли контракты со структурами "Лесов Украины" за последние три года – это почти половина всего объема ее побед в закупках.

Редакция спросила "Центральный лесной офис", как должностные лица проверяли способность предприятия с таким уставным капиталом выполнить многомиллионный контракт. Отдельный вопрос касался контроля охранных постов: проверял ли заказчик фактическое предоставление оплаченных услуг.

В филиале отказались это объяснять. В ответ лесной офис сослался на то, что все документы уже размещены в системе Prozorro.

В филиале отказались объяснить, как проверяли способность ИБК выполнить контракт Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Новые подряды и жалоба на требования к охране

Сотрудничество продолжилось и в 2026 году. По результатам мартовских торгов "Центрального лесного офиса" на 31,5 млн грн ИБК получило подряд на 13,89 млн грн, а ООО "АУРБ "Фалькон"" – на 17,67 млн грн. Двух других претендентов во время закупки отсеяли.

Как рассказывал "Телеграф", полиция расследует возможные фиктивные сделки с участием должностных лиц филиала "Столичный лесной офис" ГП "Леса Украины" и целого ряда компаний, через которые могли быть выведены десятки миллионов гривен. К махинациям может быть причастен Сергей Заец – директор "Столичного лесного офиса".