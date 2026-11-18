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Дело против Юлии Тимошенко – сфабриковано и политически мотивировано. К такому выводу пришла влиятельная международная организация ROLE, в которую входят известные экс-судьи Европейского суда по правам человека, бывшие генеральные прокуроры и председатели верховных судов ведущих стран мира, а также известные правозащитники по результатам проведенного детального правового анализа данного дела. На его основе обнародован публичный документ AMICUS CURIAE BRIEF.

Эксперты ROLE публично заявили, что в отношении лидера "Батькивщины" нарушены статьи 6 и 18 Европейской конвенции по правам человека и то, что против нее делают – недопустимо.

Они обращают внимание на четыре ключевые проблемы: доступ защиты к доказательствам, право на допрос свидетелей обвинения, возможную провокацию преступления и вероятную скрытую политическую цель уголовного преследования.

"Необходимо обеспечить защите реальную возможность проверить подлинность и целостность ключевой аудиозаписи, допросить свидетелей обвинения, полноценно исследовать утверждение о провокации преступления, а также проверить обстоятельства, свидетельствующие о скрытой политической цели уголовного преследования", — отмечают в ROLE.

Напомним, о политической мотивированности и заказном характере судебного процесса ранее говорила и авторитетная Харьковская правозащитная группа. Также представители Европарламента и Парламентской ассамблеи Совета Европы заявляли о сфабрикованности дела. Несколько авторитетных украинских и международных экспертиз доказали фальсифицированность аудиозаписи НАБУ. Сейчас дело Тимошенко разваливается непосредственно в суде, а за его ходом можно следить в прямом эфире.