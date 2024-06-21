Новий імідж, далека поїздка та повернення до Європи: де зараз і як виглядає колишня дружина Тищенка Алла Барановська

Дівчині зараз 29 років

Колишня дружина народного депутата Миколи Тищенка, який знову вляпався у новий скандал, Алла Барановська, подорожує країнами, ділиться своїми враженнями, змінює імідж і просто живе на втіху. Відповідні фотографії та відео вона регулярно постить на своїй сторінці в Instagram.

"Телеграф" розповідає, що відомо про Аллу Баранівську чи Бону, як її знають передплатники, і як зараз живе і виглядає екс-дружина нардепа. До речі, нещодавно дівчина змінила імідж.

На фотографіях у stories вона показала нову стрижку. Тепер вона із підстриженою чубчиком. При цьому сама Алла написала: "Колись просто любила змінювати образи… Мені захотілося зменшити вік на кілька років".

У публікаціях за останній місяць дівчина показала, що побувала в Дубаї, Японії, а зараз вона знаходиться в Польщі. У своїх соцмережах вона розповіла, що у Дубаї вона поборола свій страх і стрибнула з парашутом.

У Японії Барановська відвідала завод із виробництва косметики, куди її особисто запросив бренд. Також на своїй сторінці в Instagram вона поділилася, як проводила свій вільний час.

20 червня Барановська повідомила своїх передплатників, що вона вже прилетіла до Польщі.

Що відомо про Аллу Барановську

Алла Барановська народилася 23 квітня 1994 року в Донецьку. Нині їй 29 років.

Навчалась у Донецькому національному університеті на факультеті філології.

З 15 років Барановська розпочала роботу моделлю.

У 2013 році вона здобула перемогу в конкурсі краси "Вищий бал/л або розум + краса = студент", який у Донецьку проводив Санкт-Петербурзький гуманітарний університет профспілок.

Після початку війни Барановська переїхала до Києва, де продовжила навчатися та почала працювати в івент-агентстві.

У 2016 році Барановська вийшла заміж за Миколу Тищенка, а перед цим пара цілих три роки приховувала свої стосунки. Вони познайомилися завдяки інтерв’ю, яке дівчина взяла у відомого ресторатора у 2013 році.

21 лютого 2017 року у пари народився син Давид.

У 2017 році відкрила у столиці України салон краси CLIPSE.

Фотографії Алли були на обкладинках глянсових журналів Viva та Cosmopolitan. Також вона брала участь у популярному телешоу "Хто зверху" на "Новому каналі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи є Андрій Єрмак кумом Миколи Тищенка. Що вони обидва про це говорять.