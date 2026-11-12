Мав навести ракету на штаб: СБУ та ГУР виявили агента ФСБ у лавах ЗСУ

Мобілізованого завербували після пошуку стосунків у каналах для знайомств

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Служба безпеки України спільно з ГУР затримала у Миколаєві мобілізованого, який готував замах на командира однієї з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ. Він мав у реальному часі навести російський ракетний удар на штаб, коли там мав перебувати офіцер.

Про це повідомила пресслужба відомства. Зазначається, що злочину вдалося запобігти завдяки спільній операції військової контррозвідки СБУ, з Головного управління розвідки Міністерства оборони та за сприяння Головнокомандувача ЗСУ.

Затримали перед передачею координат

За матеріалами слідства, підозрюваний діяв на замовлення ФСБ. На момент затримання він готувався передати куратору координати військового об’єкта, де мав перебувати командир бригади.

"Співробітники СБУ спрацювали на випередження – завчасно убезпечили локації українських десантників і затримали "крота" на території підрозділу", – йдеться в повідомленні.

Під час затримання у чоловіка вилучили смартфон. За даними СБУ, у ньому були звіти російському спецслужбісту про підготовку до ліквідації бойового офіцера.

Агента ФСБ заптримали у Миколаєві

Використовував посаду водія для збору даних

Як встановило слідство, мобілізований потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав близьких стосунків у телеграм-каналах для знайомств. Після вербування він підтримував прямий зв’язок зі співробітником ФСБ через анонімний чат у месенджері.

За дорученням куратора чоловік почав збирати інформацію про місця перебування командування бригади. Для цього, за даними правоохоронців, він використовував свою посаду водія.

Також слідство встановило, що підозрюваний передавав ворогу дані про пункти зберігання та запуску українських ударних дронів. Йдеться про безпілотники, які застосовують для ударів по тилах військових угруповань країни-агресора.

Чоловік передава інформацію ФСБ

Чоловік передава інформацію ФСБ

Чоловік передава інформацію ФСБ

Яке покарання загрожує підозрюваному

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Заходи проводили спільно зі слідчими СБУ в Миколаївській області. Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

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