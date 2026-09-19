Рекордне обміління: другу за довжиною річку тепер можна перейти пішки (відео)

Велика річка стрімко міліє

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У 2026 році одна з найбільших артерій Східної Європи, річка Дністер, зіткнулася з аномальною кризою. Посуха, спека і дефіцит опадів спричинили одне з найсерйозніших обмілінь.

У деяких місцях річку можна перейти пішки. У мережі публікують відповідні відео, повідомляє "Телеграф".

На кадрах видно, що повноводна річка в деяких місцях нагадує струмок. Жінка, яка зняла це відео, зазначила, що зараз Дністер можна перейти у гумових чоботях.

"Ось так зараз виглядає наша річка Дністер після спекотного літа. Навесні це була широка повноводна річка", — каже жінка.

У якому регіоні країни знято ці кадри невідомо. Проте проблема обміління річки торкнулася Івано-Франківської області. Наприклад, водність Дністра поблизу Галича впала до 12%, а рівень його вод знизився до рекордних 74 сантиметрів.

Довідка: Дністер — це велика та одна з найважливіших річок Східної Європи, що протікає територією України та Молдови. Друга за довжиною річка в країні після Дніпра.

Виток та гирло: Починається в Українських Карпатах (на висоті близько 900 м) та впадає у Дністровський лиман Чорного моря.

Починається в Українських Карпатах (на висоті близько 900 м) та впадає у Дністровський лиман Чорного моря. Довжина: Близько 1352 км .

Близько . Географія: На своєму шляху річка формує знаменитий Дністровський каньйон — один із наймальовничіших природно-ландшафтних об’єктів регіону, з високими кам’янистими берегами та унікальною екосистемою.

На своєму шляху річка формує знаменитий — один із наймальовничіших природно-ландшафтних об’єктів регіону, з високими кам’янистими берегами та унікальною екосистемою. Значення: Дністер є головним джерелом питної води для багатьох міст (включаючи Кишинів та Одесу), використовується для гідроенергетики (Дністровська ГЕС), сільського господарства та судноплавства.

Нагадаємо, через аномально низьку воду Дністер сильно відступив від берегів. На мілководдях почалося бурхливе цвітіння і зростання водної рослинності, а вздовж річища з’явилися сухі ділянки дна, де тепер можна побачити старовинні предмети, що роками знаходилися під водою. Наприклад, у річці вже виявили загадковий артефакт.