Без блокування рахунків, але з обмеженнями: що важливе зміниться для ухилянтів з 18 травня

Нардеп розповів, яку суперечливу норму прибрали в законі

В Україні ухвалили новий законопроєкт про мобілізацію, який набере чинності з 18 травня. Що незабаром зміниться для ухилянтів?

Відповідь на це питання в інтерв'ю "Телеграфу" дав член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко — "Кого примусом доставлять в ТЦК і що треба зробити кожному: все про мобілізацію після 18 травня".

"Ми прибрали такі незрозумілі норми як блокування рахунків. Знаєте, до чого це призводило? Хтось кинув клич, що після прийняття закону будуть блокувати рахунки: люди почали знімати готівку. А як пішли розмови про обмеження продажу автівок — почали переоформлювати авто. Це теж маркер: ми одразу бачили, як відреагує суспільство", — каже Федієнко.

Він також додав, що обмеження прав щодо користування автівкою залишилось. Проте все інше було прибрано.

Закон про мобілізацію

Верховна Рада України у четвер, 11 квітня 2024 року, ухвалила у другому читанні новий законопроєкт про мобілізацію №10449. Президент України Володимир Зеленський підписав гучний закон про мобілізацію. Він набуде чинності 18 травня.

Мобілізація у новому законі пропонується з 25 до 60 років. Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки або служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Усі громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності новим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти) та інші персональні дані.

Оформлення внутрішнього чи закордонного паспорта громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюватимуть за наявності у зазначених осіб військово-облікових документів.

З дня набрання чинності документом всі визнані обмежено придатними повинні повторно пройти ВЛК.

Крім того, вводиться обмеження права керування авто для ухилянтів. Згідно з новим законом, ТЦК отримає дані від МВС про автомобілі у власності українців та компаній для їхньої мобілізації. Скільки автомобілів мобілізують у кожній області, визначить місцева адміністрація. Забирати зможуть транспортні засоби, якщо в людини їх більше одного. Військово-транспортний обов’язок поширюватиметься також на водні засоби, трактори та іншу сільськогосподарську техніку.

Якщо чоловік не сплачує аліменти, тепер його можуть мобілізувати. Адже ТЦК отримають доступ до бази даних про заборгованість.

Окрім цього, з 18 травня в Україні запрацює електронний кабінет, у якому буде інформація про військовозобов’язаних громадян. Саме у ньому можна буде оновити свої дані.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні суттєво збільшили штрафи для ухилянтів. Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 8 травня.