Пусті пляжі та велетенські медузи: як зараз виглядає відомий курорт під окупацією росіян (фото, відео)

Раніше яблуку ніде було впасти, а зараз хоч шаром покоти

Вже третій рік приморські курорти України знаходяться в окупації, тому минула велич пляжних сезонів далеко позаду. Не виключенням стало і раніше відоме Сєдове біля Азовського моря.

"Телеграф" розповість про те, що зараз відбувається на пляжах цього селища і чи є хоч якийсь наплив туристів.

Сєдове знаходиться на узбережжі Азовського моря на Кривій косі, в 58 км від тимчасово окупованого Маріуполя.

У мережі вже публікують відео з напівзруйнованим та занедбаним селищем. На кадрах видно, що усі конструкції парку розваг іржаві, криві та зламані. Сучасна самопроголошена влада не так вже й піклується про туристів, єдине, що хоч трохи нагадує про розпал сезону — ціни на житло.

На пляжах Сєдове немає наразі раніше відомого напливу людей, навіть попри гарну та сонячну погоду.

У опублікованій підбірці відео, перше з яких саме про селище Сєдове, окупанти жаліються на захмарні ціни на житло. Ніби одна доба коштує від 3 тисяч рублів, і це бюджетні варіанти, які вже "розпродано" до серпня. Проте на кадрах видно, що пляжі напівпусті, людей на піску та у морі майже немає.

Це ж стосується і відомих продавчинь з кукурудзою, солодощами, шезлонгів та коктейлів. Це говорить про те, що ніхто з підприємців не захотів відкривати там бізнес. Що також вказує на системну відсутність попиту на такі послуги.

Поки людей на пляжах не багато, як і в морі, місцева фауна відновлює свої сили. Адже в мережі вже з'явилися фото величезних медуз, яких викидає на узбережжя. Такі розміри тварин напочатку літа вказують на те, що морське дно ніхто не турбує, як це було раніше.

Зауважимо, що до 2022 року пляжі селища Сєдове мали великий попит серед людей. Тоді на узбережжі Азовського моря можна було побачити сотні людей, і подекуди навіть яблуку не було де впасти.

Раніше "Телеграф" писав про те, як виглядають пляжі окупованого росіянами Бердянська.