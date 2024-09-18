Хотів змінити світ на краще: на фронті загинув керівник елітної групи ССО "Печеніг" (фото)

Пішов на фронт з перших днів війни

Щодня Україна втрачає своїх Героїв. У Курській області загинув Євген Лемешенко-"Печеніг". Попри свій молодий вік (29 років), він був одним з кращих пластунів-військовиків. "Печеніг" обіймав посаду командира елітної групи ССО, який з дитинства навчався військової справи.

Сумною звісткою поділився у соцмережах голова Крайової Пластової Ради Юрій Юзик. Він розповів коротку біографію Героя.

Євген Лемешенко з дитинства проходив вишколи у "Каскаді" (військово-патріотичний клуб), був тренером із рукопашного бою, брав участь та перемагав у численних змаганнях у фрі-файті, козацьких єдиноборствах та інших видах спорту.

"Євген завжди був щирий, добрий, відкритий, життєрадісний, чуйний, справедливий і дуже патріотичний, чим вирізнявся від більшості. Він ніколи не здавався і завжди був активним, зокрема в вихованні молодого покоління українців. Він завжди прагнув до перемоги, до вдосконалення, до досягнення своїх цілей. І це він передавав своїм юним вихованцям в клубі "Каскад", в пластовому гуртку і в школі", — коментують жахливу звістку у Молодіжному військово-патріотичному спортивному клубі "Каскад".

Фото Євгена Лемешенка із соцмереж

Євген хотів "змінювати світ на краще, плекати українські традиції та звичаї". Так "Печеніг" писав у своєму життєписі. Він з перших днів повномасштабного вторгнення пішов на захист України. Спочатку служив розвідником, а потім, після проходження складного відбору, став командиром групи.

"Євген загинув як справжній патріот – захищаючи Батьківщину і свою родину", — сказав пластун, засновник Всеукраїнського об'єднання військово-патріотичних організацій Юрій Пустовій.

Раніше "Телеграф" також розповідав про загибель на фронті ультраса "Карпат" та медика батальйону спецпризначення Романа Луцика. Він загинув рятуючи життя побратимів.