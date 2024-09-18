Хотел изменить мир к лучшему: на фронте погиб руководитель элитной группы ССО "Печениг" (фото)

Ушел на фронт с первых дней войны

Каждый день Украина теряет своих Героев. В Курской области погиб Евгений Лемешенко-"Печениг". Несмотря на свой молодой возраст (29 лет), он был одним из лучших пластунов-военных. "Печениг" занимал должность командира элитной группы ССО, который с детства обучался военному делу.

Печальным известием поделился в соцсетях глава Краевого Пластового Совета Юрий Юзик. Он рассказал краткую биографию Героя.

Евгений Лемешенко с детства проходил обучение в "Каскаде" (военно-патриотический клуб), был тренером по рукопашному бою, участвовал и побеждал в многочисленных соревнованиях во фри-файте, казацких единоборствах и других видах спорта.

"Евгений всегда был искренним, добрым, открытым, жизнерадостным, чутким, справедливым и очень патриотичным, чем отличался от большинства. Он никогда не сдавался и всегда был активным, в частности в воспитании молодого поколения украинцев. Он всегда стремился к победе, к совершенствованию, к совершенству, достижению своих целей. И это он передавал своим юным питомцам в клубе "Каскад", в пластовом кружке и в школе", — комментируют ужасное известие в Молодежном военно-патриотическом спортивном клубе "Каскад".

Фото Евгения Лемешенко из соцсетей

Евгений хотел "изменять мир к лучшему, лелеять украинские традиции и обычаи". Так "Печениг" писал в своей жизнеописании. Он с первых дней полномасштабного вторжения пошел на защиту Украины. Сначала служил разведчиком, а затем после прохождения сложного отбора стал командиром группы.

"Евгений погиб как настоящий патриот — защищая Родину и свою семью", — сказал пластун, основатель Всеукраинского объединения военно-патриотических организаций Юрий Пустовой.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о гибели на фронте ультраса "Карпат" и медика батальона спецназначения Романа Луцика. Он погиб, спасая жизнь собратьев.